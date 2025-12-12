Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Entübe Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kolon kanseri tedavisi Manisa Şehir Hastanesi’nde devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın, yoğun bakımda entübe edilerek solunum cihazına alındığı açıklandı.

Durbay, 1 Aralık’ta kan değerleri ile beslenme durumunda ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle dahiliye servisinde tedavi altına alınmıştı. 2 Aralık’ta böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşme tespit edilmesi üzerine tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesi’nde sürdürülmesine karar verildi.

Çoklu organ yetmezliği devam eden Gülşah Durbay’ın gece saatlerinde entübe edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA