Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Entübe Edildi

Manisa'da kolon kanseri tedavisi sırasında gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği bildirildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Entübe Edildi
Kolon kanseri tedavisi Manisa Şehir Hastanesi’nde devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın, yoğun bakımda entübe edilerek solunum cihazına alındığı açıklandı.

Durbay, 1 Aralık’ta kan değerleri ile beslenme durumunda ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle dahiliye servisinde tedavi altına alınmıştı. 2 Aralık’ta böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşme tespit edilmesi üzerine tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesi’nde sürdürülmesine karar verildi.

Çoklu organ yetmezliği devam eden Gülşah Durbay’ın gece saatlerinde entübe edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

