Şehitkâmil Belediye Başkanı, Muhtarlarla Buluştu

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelindeki muhtarlarla bir araya geldi. Belediye tesislerinde gerçekleşen etkinlikte Başkan Yılmaz, 6 aylık görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri anlattı. Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, birlikte daha güzel işler yapacaklarını dile getirdi. İhtiyaç duyulan her alanda daima tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Yılmaz, Şehitkamil’i mutlu insanların yaşadığı bir ilçe haline getirmek istediklerini belirtti.

'HEP BİRLİKTE MAHALLELERİMİZİ, GÜZEL İLÇEMİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Başkan Yılmaz, "Hangi mahalle bana ne kadar oy verdi, hangi muhtar kimdenmiş, hiç bakmadım; bakmayacağım. Burada bir araya gelerek bile beni çok mutlu ettiniz. Bundan 6-7 ay önce belki birbirimizle kıyasıya bir yarış içerisindeydik. Ama seçimler bitti ve bugün bir aradayız. Bunlar çok güzel şeyler. Bundan sonrası bizim sadece hizmet. Hep birlikte mahallelerimizi, güzel ilçemizin çehresini değiştireceğiz" diye konuştu.

31 Mart’a kadar Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı olduğunu ancak 1 Nisan itibariyle Şehitkâmil Belediye Başkanı olduğunu anlatan Yılmaz, muhalif belediye olmanın zorluklarını yaşadıklarını ancak buna aldırış etmeden hizmet kalitesini artırmaya yönelik mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Artık memlekete hizmet etmek önemli. Muhalif bir belediye olmak zor. Biz bunun bilincindeyiz. Biz bir finansa ulaşamazken, iktidarın bir belediyesi o finansa bir telefonla ulaşabiliyor. Okullarımızın hali maalesef içler acısı. Ben çocuğumu göndermem. Ben çocuğumu göndermezken, bırakın okulları biz temizleyelim diyorum. Ama şu anda bir durdurulduk. Protokolleri hazırlıyorlar. İnşallah protokollerin imzalanmasından sonra okullarımızı yakışır şekilde temizleyeceğiz."

Kaynak: ANKA