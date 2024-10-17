Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Anısına Polislerden Kan Bağışladı

İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası"na çok sayıda polis sıraya girerek kan bağışçısı oldu.

Kan bağışlayan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, emniyet mensupları ve Kızılay ekipleriyle bir araya geldi.

Öztürk, AA muhabirine, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına düzenlenen kampanyaya polisin katıldığını söyledi.

Polis memurlarından gelen kampanya fikrini Vali Kemal Kızılkaya ile paylaştığını ve oldukça memnuniyetle karşılandığını dile getiren Öztürk, "Arkadaşlarımız şehidimizle ilgili ne yapabiliriz diye kendi aralarında toplanmışlar, Kızılay ile görüşmüşler. Personelimiz tarafından böyle bir şey bize gelince ben çok memnun oldum. Şeyda'nın şehitliği maalesef bizim yüreğimizi yaktı. Allah geride kalanlara sabır versin." dedi.

Kampanyanın 2 gün süreceğini belirten Öztürk, personelin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öztürk, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Polis memuru Nurbanu Özer de meslektaşları için hayata geçirdikleri bu kampanyada yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Şehit Yılmaz ve tüm şehitlere rahmet dileyen Özer, "Videoyu izlediğimde ve olayı duyduğumda çok etkilendim. Meslektaşımla da gurur duydum. Gerçekten bulunduğu yer, silahını çekmesi, izlediğim sahne beni çok duygulandırdı. Biz de yerinde olsak aynı şeyleri yapacaktık. Nur içinde yatsın." diye konuştu.

Polis memuru Fazıl Kerim Karakurt da şehit meslektaşları için yapılan etkinliğin büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Polis teşkilatının büyük bir aile olduğunu ifade eden Karakurt, "İlk defa kan veriyorum. Şehidimizin anısına kan verdiğim için çok mutluyum. Bir daha olsa yine kan veririm." dedi.

Kaynak: AA