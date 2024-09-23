Şehit Polis Seda Yılmaz ile İlgili Acı Detay Ortaya Çıktı

Dün gece Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden zanlıyı yakalamak için harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonrasında Y.E.Ç. isimli zanlı Ihlamurkuyu Mahallesinde ekiplerce yakalandı. Şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede yaşanırken, polis memurlarının silahını ele geçiren zanlı, polisle çatışmaya girdi.

Şüphelinin açtığı ateş sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kadırılan Yılmaz acil olarak ameliyata alınırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin Sivas kent merkezi Huzur Mahallesinde bulunan baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehit Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Öte yandan Yılmaz'ın olaydan sonraki gün izne çıkıp Sivas'ta bulunan anne ve babasının yanına gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Yılmaz, bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sivas'ta Ay Yıldız Camiinde kılınacak cenaze namazının arından Yukarı Tekke Polis Şehitliğine defnedilecek.

ŞEHİT OLMASAYDI İZNE ÇIKACAKTI

Şehit Şeyda polisin Sivas'ta yaşayan komşusu Mustafa Yaman, Yılmaz'ın olaydan sonraki gün 5 günlük bir izne çıkacağını dile getirirken, “Anne ve babaları gibi çocukları da çok iyilerdi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kendi evladımız gibiydi. Elimizde büyüdü. Normal bir yaşantısı vardı. Kızımız şehit eden kişi 26 suçtan aranan bir kişi. Bu adam daha kaç kişi öldürecek ki bunu içeri alsınlar cezaevine koysunlar. 5 günlük bir izne gelecekti ama nasip olmadı” dedi.

ZANLI SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Polis memurunu şehit eden 19 yaşındaki zanlının ise çok sayıda suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 adet 188 TCK, 8 adet 191/1 TCK ,2 adet kasten yaralama, 1 adet cinsel taciz, 2 adet yağma, 1 adet gasp, 2 adet çocuğa cinsel istismar, 1 adet motosiklet hırsızlığı, 1 adet 6136 tutanağı ve 2 adet mala zarar verme suçlarından sabıkalı olduğu duyuruldu.

Kaynak: İHA