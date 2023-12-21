145 öğrenci yemekten zehirlendi! Bölgeye ambulanslar sevk edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çıkrık kırsal mahallesindeki taşımalı eğitim verilen Şehit Orhan İkralı İlk ve Ortaokulunda, iddiaya göre, çok sayıda öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler bölgeye sevk edilen ambulanslar ve köylülere ait minibüslerle hastaneye kaldırıldı.

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145 öğrenci yemekten zehirlendi! Bölgeye ambulanslar sevk edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, okulda yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 145 öğrenci, tedavi altına alındı.

İlçeye 55 kilometre uzaktaki Çıkrık Mahallesi'ndeki Şehit Hamit İris Ortaokulu ile Şehit Orhan İrkarlı İlkokulu'nda öğle yemeği yiyen öğrencilerden bazıları, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

Bunun üzerine ilk belirlemelere göre 145 öğrenci, ambulans, öğrenci servisleri ve veliler tarafından Siverek ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını ve yemeklerden numuneler alındığını aktararak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da konuyla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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