Şehit Aileleri ve Gazilerle Görüşen Hulusi Akar’dan Düzenleme Sözü: 'Yeni Adımlar Atacağız'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek yeni yasal düzenlemeye ilişkin talep ve eleştirileri dinledi. Akar, mevcut eksikliklerin giderilmesi için yeni teklifler hazırlayacaklarını belirterek, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı” dedi.

Son Güncelleme:
Şehit Aileleri ve Gazilerle Görüşen Hulusi Akar’dan Düzenleme Sözü: 'Yeni Adımlar Atacağız'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcilerini ağırladı. Görüşmeye, Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile komisyon üyeleri AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de katıldı. Meclis'te gerçekleşen görüşmede katılımcılar, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşan şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanuna ilişkin görüş ve eleştirilerini dile getirdi.

Katılımcıları tek tek dinleyen Akar, şehit aileleriyle gazilerin taleplerini her zaman dikkate aldıklarını, imkanlar çerçevesinde tüm eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını anlattı. Görüşmenin ardından katılımcılarla TBMM Şeref Kapısı'ndaki merdivenlerde fotoğraf çektiren Akar'a, çiçek takdim edildi.

Şehit Aileleri ve Gazilerle Görüşen Hulusi Akar’dan Düzenleme Sözü: 'Yeni Adımlar Atacağız' - Resim : 1

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akar, haklarına yönelik düzenlemenin yasalaşması dolayısıyla gazilerin teşekkür ettiğini aktardı.

DÜZENLEME MESAJI

Derneklerin temsilcileriyle konuştuklarını belirten Akar, şunları kaydetti: "Bugüne kadar olan sıkıntıların büyük bir bölümünü giderdiğimizi fakat daha eksiklerin, ihtiyaçların olduğunu arkadaşlarım ifade ettiler. Bu konuda eldeki imkanları en etkin şekilde kullanmak suretiyle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bütün problemlerin çözülmesi konusundaki direktiflerini esas alarak bu sorunların çözülmesi için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaten esasen şu anda bizim geçmişten yaptığımız çalışmalarla olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var. O tekliflerimizi daha sonra daha da geliştirerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla konuşarak, görüşerek, ikna ile izahla belli bir noktaya gelmek suretiyle tekrar bunu bir yasa teklifi haline dönüştürerek diğer kalan problemleri çözmek için hep beraber gayret göstereceğiz."

Şehit Aileleri ve Gazilerle Görüşen Hulusi Akar’dan Düzenleme Sözü: 'Yeni Adımlar Atacağız' - Resim : 2

'ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZ BAŞIMIZIN TACI'

Devletin niyetinin önemli olduğunu vurgulayan Akar, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şehit ailelerine ve gazilerine sahip çıktığından kimsenin şüphesi olmasın. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı. Lafta değil, sözde değil, gerçekten böyle. Biz bunu inanarak söylüyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Hulusi Akar Şehit gazi
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İmamoğlu CHP'den İstifa Etti İmamoğlu CHP'den İstifa Etti
Adana'dan Acı Haber... Nehre Giren 2 Çocuk Kayboldu Adana'dan Acı Haber... Nehre Giren 2 Çocuk Kayboldu
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'den DEM Parti'ye Sert Tepki: 'Partimizi ve Hükümetimizi Hedef Alan İfadeleri Reddediyoruz' 'Utanç Verici Kayıt'
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Kritik Gelişme: Rektör ve Yeğeninin DNA Sonuçları Belli Oldu Rektör ve Yeğeninin Test Sonuçları Belli Oldu
İstanbul İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı! Valilik Tarih Verdi İstanbul İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı! Valilik Tarih Verdi
Maliye Harekete Geçti: Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor
Yalova'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Atlayarak Kurtuldu Pilot Atlayarak Kurtuldu