Şehir Merkezinde 20 Ton Karpuz Dağıtmıştı: Meğer Bu Yüzden Herkese Bedavaya Vermiş

Tokat'ın Zile ilçesinde belediyeden izin alan Mehmet Kutsal, bir araca yüklediği 20 ton ağırlıktaki karpuzu ilçede yaşayanlara ücretsiz şekilde dağıtmıştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve yüz bin liranın üzerinde değeri olan karpuzun ücretsiz şekilde neden dağıtıldığı belli oldu.

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Şehir Merkezinde 20 Ton Karpuz Dağıtmıştı: Meğer Bu Yüzden Herkese Bedavaya Vermiş - Resim: 1

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden karpuz, sıcak havalarda sofraların baş tacı olmaya devam ediyor. Tokat'ın Zile ilçesinde karpuz yetiştiriciliği yapan Mehmet Kutsal, geçtiğimiz hafta belediyeden aldığı izin ile ilçe meydanında bir TIR dolusu karpuz dağıttı.

KARPUZLARI NEDEN BEDAVAYA VERDİĞİ BELLİ OLDU

Toplamda yüz bin liranın üzerinde değeri bulunan 20 tondan fazla karpuz dağıtan Kutsal'ın bu davranışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, ücretsiz dağıtılan karpuzların hikmeti merak edilmişti.

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