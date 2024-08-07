Şehir Merkezinde 20 Ton Karpuz Dağıtmıştı: Meğer Bu Yüzden Herkese Bedavaya Vermiş

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden karpuz, sıcak havalarda sofraların baş tacı olmaya devam ediyor. Tokat'ın Zile ilçesinde karpuz yetiştiriciliği yapan Mehmet Kutsal, geçtiğimiz hafta belediyeden aldığı izin ile ilçe meydanında bir TIR dolusu karpuz dağıttı.



KARPUZLARI NEDEN BEDAVAYA VERDİĞİ BELLİ OLDU



Toplamda yüz bin liranın üzerinde değeri bulunan 20 tondan fazla karpuz dağıtan Kutsal'ın bu davranışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, ücretsiz dağıtılan karpuzların hikmeti merak edilmişti.