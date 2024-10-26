Şehir Hastanesinde Akılalmaz Kriz! Kanser Hastalarına Tedavi Yok

Türkiye'de sağlık hizmetlerine ulaşım gün geçtikçe zorlaşıyor. Özellikle ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler ve kanser hastalığının tedavisinde önemli rol oynayan, “ışın tedavisi” olarak da bilinen radyoterapi tedavisi için kamu hastanelerinde randevu bulunamıyor.

Cumhuriyet’in haberine göre; Kocaeli Şehir Hastanesi’nde bulunan iki radyoterapi cihazından birinin bozuk olduğu ve tek cihaza hastaların yığılması nedeniyle de birçok hastanın tedavi olamadığı ortaya çıktı. Meme kanseri nedeniyle radyoterapi aldığını belirten bir vatandaş, "Beş ay önce de kardeşimi meme kanserinden kaybettim. Yeterli cihaz olmadığı için tedavim aksıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE OECD ÜLKELERİNİN GERİSİNDE

Sağlık Bakanlığı’nın istatistikleri de cihaz sayısının eksikliğini ortaya koydu. Son paylaşılan 2022 yıllık istatistiklerine göre Türkiye’de bulunan toplam 258 radyoterapi cihazından 92’si Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, 86’sı üniversite hastanelerinde, 80’i de özel sağlık kuruluşlarında bulunuyor. Bir milyon kişiye düşen cihaz sayısının uluslararası karşılaştırmasına göre ise Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinin gerisinde kalıyor. Bir milyon kişiye OECD ülkelerinde 7.6, AB ülkelerinde 8.1, Türkiye’de ise 3 radyoterapi cihazı düşüyor.

Kaynak: Cumhuriyet