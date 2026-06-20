Seferihisar Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturması: 5 Kişi Tutuklandı

İzmir'de 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

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Seferihisar Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturması: 5 Kişi Tutuklandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Belediyesi'yle bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar işlemleri karşılığında usulsüz menfaat sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Soruşturmada, belediyedeki bazı görevliler ile özel sektör temsilcileri arasında yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu kapsamda 17 Haziran’da İzmir merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilileri S.Y. ve R.Ö. gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında şirket görevlisi M.C.H. ile daha önce Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay da gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 8 şüpheliden 1’i emniyetten serbest kalırken 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Seferihisar Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan ve aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ile Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay’ın da bulunduğu 6 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken 1 kişinin adli denetimli serbest bırakılması talep edildi.

Hakimlik sorguları tamamlanan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay adli kontrol şartıyla, şirket görevlisi M.C.H. de hakimlikçe serbest bırakıldı.

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Kaynak: ANKA

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