Seferberlik Emri mi Geldi? İddia Yayıldı, MSB Gerçeği Açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan 'seferberlik emri' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, gönderilen mesajların seferberlik çağrısı değil, eylül-ekim aylarında yapılacak tatbikat için bilgilendirme olduğunu vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada yer alan 'vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatlarının her yıl rutin olarak gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 2026 yılı kapsamında toplam 7 bin 686 yedek personelin eylül-ekim aylarında yapılacak tatbikata katılacağını bildirdi.
RUTİN BİLGİLENDİRME MESAJI
Açıklamada, tatbikata görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefon numaralarına bilgilendirme SMS’i gönderildiği belirtildi. MSB, gönderilen mesajların seferberlik çağrısı niteliği taşımadığını, yalnızca planlanan tatbikat kapsamında yapılan rutin bir bilgilendirme olduğunu vurguladı.
