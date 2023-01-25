'Sedat Peker'in basın danışmanı' iddiasıyla tutuklanan Emre Olur'a tahliye: "Hiçbir dönemde kendisinden talimat almadım"

GERÇEK GÜNDEM - Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Ahmet Emre Olur hakkında bugün görülen duruşmada tahliye kararı verildi. Mahkeme, Olur'a yurtdışına çıkış yasağı koydu.

“SEDAT PEKER’DEN TALİMAT ALMADIM”

Gerçek Gündem'in takip ettiği duruşmada Emre Olur, mahkemede yaptığı savunmada, hakkındaki iddiaları reddetti. “Hiçbir dönemde kendisinden talimat almadım. Sedat Peker suç örgütü adı altında bir örgütlenme varsa da içinde yer almadım” diyen Olur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine Kuzey Makedonya’da bulunduğum dönemde hakkımda yakalama kararı olduğunu bildiğim Sedat Peker’le BAE’de sadece 1.5 - 2 saat görüşmem oldu. O dönemde de kendisinden herhangi bir talimat almadım. 2020 yılının ocak ayında Kuzey Makedonya ülkesine kayıtlı olarak gittim. Bu ülkede bulunduğum dönemde Sedat Peker suç örgütüyle ilgili soruşturma başlatılmamıştı. Soruşturma çok sonra başlatıldı ve 16 Eylül 2022 tarihinde tutuklama kararı verildi.”

EYLEMLERİ KABUL ETMEDİ

İddianamede kendisine yöneltilen eylemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Olur, “Emre Erciş benim arkadaşımdır. Kendisi de bunu kabul etmektedir. Bu eyleme iştirak etmem söz konusu değildir. Eylemi gerçekleştirildiği iddia edilen Emre ve Eylan’ı tanımıyorum. Bilal Yaman isimli şahsı da tanımıyorum. Herhangi bir irtibatım yoktur. Mahkemenizdeki ana dosyanızda yargılamaya başladıktan sonra ve önceki soruşturma aşamasında benimle ilgili herhangi bir iddia ileri sürülmemiştir” dedi.

GİZLİ TANIK, GİZLİK TANIKLIKTAN ÇIKARILMIŞ

Kendisi hakkında ifade veren gizli tanıkla ilgili açıklamalarda bulunan Emre Olur, “Sonraki aşamada ortaya çıkan gizli tanıkla ilgili de… Ben bu gizli tanığın asıl dosyada yaralama eylemiyle beyanda bulunan aynı gizli tanık olduğunu düşünüyorum. Gizli tanıkla ilgili yapılan araştırmada da ileri sürülenlerin teyit edilemediği anlaşılmaktadır. Gizli tanığın beyanlarında bahsi geçen Murat Canlı isimli şahsın 8.01.2022 tarihinde cezaevine girdiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan bu gizli tanığın gizli tanıklıktan çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Gizli tanığın gerçeğe aykırı beyanları dışında herhangi bir delil yoktur” ifadelerini kullandı.

“İRTİBATIM OLSAYDI, ÖRGÜTE YÖNELİK KAPSAMLI SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ANDA DOSYADA YER ALMAM GEREKİRDİ”

Savunmasında, suçlamaları kabul etmeyen ve hiçbir eylem içinde olmadığını belirten Olur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah büyüktür diyorum. Hayırlı günler diliyorum, adaletinize güvenmek istiyorum. Beraatimle beraber tahliyemi talep ediyorum. Benim kaçma şüphem yoktur. Ben kendi pasaportumla uluslararası arenada ulaşan, adresi belli normal, Türk milliyetçisi bir vatandaşım.

HTS kayıtlarında görüştüğüm tespit edilen kişilerle ilgili emniyette beyanda bulundum. Geçen zaman nedeniyle hepsini hatırlamam mümkün değildi. Ercan Ekşi’nin müteahhit olduğunu hatırlıyorum ve o dönem benim Beyaz TV’de etkim olduğunu düşünerek reklam konusunda beni aramıştı. Görüşmemiz buna ilişkindir. Diğer adı geçen kişilerle görüşmem olmamıştır.

Zaten bir irtibatım olsaydı, örgüte yönelik kapsamlı soruşturmanın yürütüldüğü anda dosyada yer almam gerekirdi.”

“SENİN DE TAKİPÇİN VAR DİYEREK TOPLUMU AYDINLATACAK PAYLAŞIMDA BULUNMAMI İSTEDİ”

Sedat Peker’in sözlerini kendi Twitter hesabından paylaşmasına ilişkin suçlamalara da değinen Emre Olur, paylaşımları gerçekleştirdiğini kabul etti ve şunları söyledi:

“Sosyal medya paylaşımlarını ben gerçekleştirdim ancak bu tweetleri suç unsuru içermediği ve suç varlığı kabul edilse dahi Sedat Peker suç örgütünün herhangi bir amacına hizmet etmeyeceği anlaşılmaktadır. Bu paylaşımlar Sedat Peker’e olan sempatim nedeniyle gerçekleşmiştir. Benim gibi paylaşımda bulunan binlerce kullanıcı bulunabilir.

Dubai’de sahte hesaplarla ilgili görüşmüştük. Ben tweet atamıyorum. Senin de takipçin var diyerek toplumu aydınlatacak paylaşımda bulunmamı istedi. ‘Şahsımı bir yere çekmeye çalışıyorlar. Biz hiçbir zaman devlete karşı olmadık.’ dedi. Ben de Sedat Peker’in hesaplarını etiketleyip ‘Sahte hesapların tweetlerini paylaşmayın’ dedim. Ben doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. FETÖ’nün en büyük dezenformasyon araçlarından biri de sosyal medya…

Ben suçlu, Türkiye’de suça karışan biri olsaydım, vatan hainleri gibi ‘Türkiye’de adalet yok’ diyerek sığınma talebi yaparım. Ama ben kendi talebimle uçağa bindim. Aklanacağımı biliyorum, bu niyetle geldim.”

“GİZLİ TANIK KENDİ BEYANLARINI ÇÜRÜTTÜ”

Emre Olur’un avukatı duruşmada yaptığı savunmada, müvekkilinin 27 yaşında ve sicili temiz biri olduğunu söyledi. Dosyada suç örgütüyle ilgili herhangi bir tutuklu bulunmadığını söyleyen avukat, “Ana dosyada daha ağır suçlarla itham edilen kimse tutuklu değilken, Emre Olur orantısız bir tedbirle tutuklu bulunmaktadır. Sedat Peker suç örgütünün varlığı henüz mahkemece ortaya konmamıştır. Kasten yaralama olayında gizli tanığın beyanı dışında herhangi bir somut bir delil bulunmadığı gibi, bugün sosyal medyada izlediğim bir videoda müvekkilim hakkındaki suçlamalar, gizli tanık kendi beyanlarını çürütmüşken, Emre Erciş kendi beyanlarını ortaya koymuşken Emre Olur’un herhangi bir illiyeti olmadığı ortaya konmuştur” dedi.

“ÖRGÜT ÜYELİĞİNİN YA DA BU YARALAMA OLAYINDA YER ALDIĞINA DAİR SOMUT BİR DELİL KARŞIMIZA ÇIKMADIĞINDAN ÖTÜRÜ ÖNCELİKLE TAHLİYESİNİ İSTİYORUZ”

“Emre Olur neden bugün tutuklu? Bu bizim tarafımızdan anlaşılmaktadır” diyen avukat, savunmasını şöyle sürdürdü:

“Karşımıza ‘Emre Olur tweet atmıştır.’ çıkıyor. Twitter’da atılan bütün tweetlere baktığımızda herhangi bir suç teşkil etmemektedir. Reis Sedat Peker’in kendisini açıklamasına zaman zaman yardımcı olmuştur. Herhangi bir baskı, cebir veya bunlara ilişkin bir emare yoktur. Emre Olur tutuklu bulunduğu ilk günden bu yana bütün bildiklerini samimi bir şekilde anlattı. ‘Bu benim adıma açılmış sahte bir hesap, alakam yok’ diyebilirdi. Ama öyle yapmadı. Yargılama makamlarına yardımcı oluyor. Örgüt üyeliğinde ayırt edici bir fark olarak hiyerarşik yapı çıkıyor. Hal durum böyleyken Emre Olur’un suçlamaya yönelik örgüt üyeliğinin ya da bu yaralama olayında yer aldığına dair somut bir delil karşımıza çıkmadığından ötürü öncelikle tahliyesini istiyoruz. Adli kontrol hükümlerinden biri uygulanarak serbest bırakılmasını istiyoruz.”

Mahkeme heyeti, adli kontrol olarak yurt dışına çıkış yasağının uygulanarak Olur’un tahliyesine karar verdi. Ayrıca gizli tanığın tanıklığının düşürülmesine hükmetti. Gizli tanığın beyanlarının dosyadaki hükme esas alınamayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar sonrası hakkında arama kararı çıkartılan Ahmet Emre Olur, Arnavutluk'ta Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

Türkiye'ye getirilen Olur, sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde 21 Eylül'de, "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olur hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" hakkında açılan davanın Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği hatırlatıldı.

Ahmet Emre Olur'un, Türkiye'den ayrıldığı ve yurt dışında bulunduğu süreçlerde Peker'in yanında olduğu söylenen iddianamede, "örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu" ifade edildi.

İddianamede, "Şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı karar doğrultusunda sosyal medya kullanımının kısıtlandığı anımsatılan iddianamede, metinleri Olur'a WhatsApp'tan gönderdiği ve Olur'un da bu metinleri kendi sosyal medya hesabından yayımladığı söylendi.

İDDİANAMEDE GİZLİ TANIK BEYANLARI YER ALDI

Olur'un, söz konusu davanın sanıklarıyla yakın ilişki içinde olduğunu gösteren HTS kayıtları bulunduğu söylenen iddianamede, gizli tanık beyanına da yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran gizli tanığın, Emre Erciş'in silahla yaralanması eylemini Peker'in talimatları doğrultusunda Olur'un organize ettiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: Gerçek Gündem