Sedat Peker'in avukatından arka arkaya paylaşımlar: 'Uzun zamandır bunu soruyorsunuz...'

Uzun zamandır, Sayın Peker'in bir açıklama yapıp yapmayacağını soruyorsunuz. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bildiğim, kendisinin hukuki durumu. Bunu da defalarca açıkladım. Avukatıyla yüz yüze görüşmesine dahi olanak vermeyen bir fiili durumdan söz ediyoruz.