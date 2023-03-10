Sedat Peker'in avukatından arka arkaya paylaşımlar: 'Uzun zamandır bunu soruyorsunuz...'
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Barkın, uzun zamandır Peker'in ne durumda olduğunu aktardığı paylaşımlarında "Herkesten sözünü tutmasını bekleme hakkımız var ama akitler karşılıklı" dedi.
Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sedat Peker, BAE tarafından dijital tecrit altına alınarak paylaşım yapması engellenmişti. Yaklaşık 1 senedir paylaşım yapmayan Peker'den herkes "Seçime 2 ay kala görüşeceğiz" sözünü tutmasını bekliyordu.
Dün akşam saatlerinde hesabından birkaç retweet yapan Peker, sosyal medyayı harekete geçirdi. Peker'in yakın hesaplarından biri olduğu iddiasıyla paylaşım yapan "Deli Çavuş" hesabı da 23:30'u işaret etti.
Deli Çavuş hesabının Peker ile alakasının olmadığını açıklayan Ersan Barkın, sabah saatlerinde yeni paylaşımlar yaptı.
Barkın, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
Uzun zamandır, Sayın Peker'in bir açıklama yapıp yapmayacağını soruyorsunuz. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bildiğim, kendisinin hukuki durumu. Bunu da defalarca açıkladım. Avukatıyla yüz yüze görüşmesine dahi olanak vermeyen bir fiili durumdan söz ediyoruz.