Peker'den sonra Yakut konuşmaya başladı: Milyarlarca liralık ağ, Mehmet Ağar ve yeni suikast iddiaları

Türkiye, mafyaların konuştuğu, mafyaların konuşulduğu, devletin en kritik konumlarının mafya zihniyetiyle yönetildiğinin iddia edildiği bir dönemi yaşıyor.

Mafyanın, Sicilya başta olmak üzere İtalya’da ortaya çıkan “kocanız dahi öldürülse polise gidemezsiniz” anlayışıyla özetlenen “Omerta”, yani “suskunluk yasası” Türkiye’de delindi. “Yasayı” çiğnemeyi başatan ise son yıllarda yaptığı paylaşımlarla mafya ve devlet görevlileri arasındaki kirli ilişkilerle, ticareti ortaya döken, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’di.

Peker’in ardından hakkında çeşitli suçlamalar bulunan ve “ticaret yaptığı” söyleyen Diyarbakırlı Muhammet Yakut’un, devlet görevlileri ve suç örgütleri arasındaki ilişkiye dair iddiaları konuşulmaya başlandı. Yakut’un açıklamalarının birçoğu Peker’in üzerinde durduğu konularla paralellik gösteriyordu.

YALIKAVAK MARİNA-MEHMET AĞAR VE MÜBARİZ MANSİMOV YENİDEN GÜNDEMDE

Yakut’un sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar hakkındaki iddiaları dikkat çekti. Yakut’un Ağarlara dair iddialarına konu olan isim Peker’in ilk yayınladığı videoda geçiyordu. O isim dünyanın en zengin iş insanlarından Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’ydu.

Yakut, Muğla Kapalı Cezaevi’nden Muğla Gevenez Açık Cezaevi’ne nakledildiği günlerde, Ekşioğlu ailesinden Ruşen Ekşi’nin Ağarlar tarafından uğurlanıp tutuklanarak yanına geldiğini anlattı. Yakut devamında, Ağarların Ekşi aracılığıyla kendisine “Mübariz Mansimov’u bitirelim” mesajı verdiğini, karşılığında ise dosyasının kapatılacağını, Yalıkavak Marina’nın “ÖTV’siz akaryakıt” işinin teklif edildiğini anlattı. Yakut, Ağarların Ekşi aracılığıyla yaptığı teklifi kabul etmediğini belirtti.

MANSİMOV: SUİKAST İDDİALARINI BİLİYORUM

Gerçek Gündem’in ulaştığı Mansimov, Yakut’u geçmişte tanıdığını suikast iddialarını da bildiğini ifade etti. Nitekim Mansimov’a yönelik suikast iddiaları sadece Yakut ismi üzerinden değildi.

Sedat Peker de Ağarların Mansimov’u öldürmesi karşılığında Azerbaycan’dan suç örgütü lideri Nadir Salifov’u getirdiğini anlatmıştı.

Peki asıl olay neydi, neden Mansimov ismi sürekli gündeme getiriliyordu, Ağarların isteği neydi, geçmişten bugüne neler yaşandı?

YALIKAVAK MARİNA DAVASI: MEHMET AĞAR VE SOCAR NASIL EL KOYDU?

Türkiye, 2021 yılının ilkbahar ve yaz aylarında Yalıkavak Marina’yı konuştu. Çünkü Peker yaptığı paylaşımlarda, marinaya Mehmet Ağar’ın “çöktüğünü” bu süreçte de marinanın sahibi Mansimov’un tutuklatıldığını söyledi.

Mansimov, 2010 yılında Port Bodrum Yalıkavak Marina'yı, Profilo Holding'in sahibi Yahudi asıllı Türk iş adamı Cefi Jozef Kamhi'den satın almıştı. Mansimov marinanın alımı için 42 milyon doları cebinden çıkardı.

Mansimov, iki kez Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası seçilen marinanın yönetimini ileride kendisine açılan FETÖ soruşturmasında aleyhine tanık olan Alaattin Aykaç'a bıraktı. Yönetimde Aykaç’ın yanında, Ali Kemal Çelikten ve Mehmet Ercil de vardı. 2012 yılında ise şirketin yüzde 50 hissesi, 2016’da ise Palmali Otel İşletmeleri Yatırım ve Turizm şirketinin bütün hisseleri RSR Holding'e devredildi. RSR Holding'in sahibi ise Anar Alizade idi. Alizade ismi ise Azerbaycan petrol devi SOCAR’a çıkıyordu.

Mansimov, marinadaki hisselerinin bir bölümünü, 2016 yılında sattı fakat bir yıl sonra otel ve marinanın değerinin altında hatalı biçimde devrinin gerçekleştirildiği iddiasıyla Palmarina Holding ve RSR Holding’e dava açtı. Mansimov açtığı davada söz konusu devir bedelinin hatalı bir biçimde belirlendiğini iddia etti.

Daha sonra ise Peker’in açıklamalarıyla Yalıkavak Marina, Mehmet Ağar üzerinden tanındı. Sebebi ise, 2014 yılında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın şube müdürü olarak atanmasıydı.

Mansimov ise 2020 yılında FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Sonrasında ise Mehmet Ağar marinanın yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna oturdu. Emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Albay Korkut Eken, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Bodrum'da bir araya geldiğine dair fotoğraf paylaşıldı.

Peker’in olayı gündeme getirmesiyle ise baba ve oğul Ağar’ın, 1 Haziran’da Marina yönetiminin aldığı kararla görevlerine son verildi. Yalıkavak Marina’da ise SOCAR hakimiyeti sürdü.

Ağarlar hakkında Mansimov’a bir başka suikast iddiası da vardı…

AZERBAYCANLI MAFYA LİDERLERİNİN KANLI SAVAŞI AĞAR’A UZANDI

Mafya-devlet-siyaset üçgeninde 30 yıldır yer alan Mehmet Ağar, Susurluk’ta ortaya çıkan suç örgütlerine silah ve kimlik sağlama işlemine devam etti.

İçişlerinde ve yargıdaki nüfuzu devam eden Ağar’ın Mansimov’u öldürmesi için Türkiye’ye getirdiği iddia edilen isim 2 yıl önce Antalya’da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov’du.

Salifov’un ismi, İstanbul’da öldürülen bir başka Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşan Canıyev’in suikastıyla gündeme geldi. 2016 yılına Canıyev, Beşiktaş’ta sokak ortasında UZİ silahlarla çapraz ateşe alındı ve öldürüldü. Canıyev’i öldürenler ise Nadir Salifov’un adamlarıydı. Canıyev’in cenazesini Azerbaycan’a özel uçakla götürüldü. Özel uçağın sahibi ise Mansimov’du. Mansimov, Canıyev’in cenazesi için özel uçağını tahsis ederken, Salifov’un yanında ise eski içişleri Bakanı Mehmet Ağar vardı.

500 BİN DOLAR İDDİASI

Canıyev’in ölüm fermanını imzalayan Nadir Salifov da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ancak Salifov, “polis katili” olarak anılmasına rağmen tutuklanmadı. Peker’in iddiasına göre; araya Mehmet Ağar’ın, Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı devreye sokmasıydı. Ağar ile arasının çok iyi olduğunu söyleyen Salifov, sınır dışı edilmesinin ardından Azerbaycan resmi pasaportuyla Türkiye’ye tekrar geldi. Salifov’un Türkiye’ye gelmesinin sebebi ise Canıyev’in cenazesini özel uçağıyla Azerbaycan’a götüren Mübariz Mansimov’ı öldürmekti. İddialara göre bunu Mehmet Ağar talep etti.

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan ardından bir yıl sonra tahliye edilen Mansimov, hakim sorgusunda “Beni öldürmek için mafyayı kiraladılar. Ucuza anlaşmışlar benim ölümüm için 500 bin dolara anlaşmışlar” demişti. Mansimov’un işaret ettiği isim ise Mehmet Ağar’dı.

Salifov ise uzun seneler yakınında olan koruması tarafından Antalya’da bir otelde öldürüldü. Salifov’un yakın korumasının ise Canıyev’in adamlarıyla irtibatta olduğu ortaya çıktı.

Şimdilerde ise Muhammet Yakut tarafından Mansimov ve Ağar konusu yeniden gündeme getirildi üstelik yeni bir isim Ruşen Ekşi’yle. Peki Ruşen Ekşi’nin temas ettiği isimler kimdi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da adliyelerde savunan isimlerle bağlantısı var mıydı?

Kaynak: Gerçek Gündem