Sedat Peker TUSAŞ Saldırısının Ardından Konuştu: 'Korkarım ki Vatandaşların Sokağa Dökülmesi Çok Uzun Sürmeyecek!'

Bir sosyal medya hesabı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in TUSAŞ'ta düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamayı paylaştı.

Peker'inde kendi hesabından retweet ettiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'DEVLET BAŞA, KUZGUN LEŞE'

”Eline bıçak alan psikopatların polisleri kovaladığı görüntüler, silahla polisleri şehit edenlerin basındaki haberleri tabii ki teröristlerin iştahını kabartır. Liderler olağanüstü durumlarda olağan dışı kararlar almak zorundadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bugüne kadar geçen zamandaki en büyük tehlikeyle karşı karşıyadır.

'CUMHURBAŞKANI DERHAL AÇIKLAMA YAPMALI'

Devletimizin en üst makamı Sayın Cumhurbaşkanı bence derhal bir açıklama yapmalı. Devletin polisine, askerine veyahut herhangi bir görevlisine bıçak çeken, silah çekenlere karşı devletin polisine vur emri verdiğini açıkça söylemeli. Savcılara da bu şartlarda silah kullanan polislere karşı bir iddianame düzenleyeceklerse ilk sanık olarak Cumhurbaşkanının ismini yazmaları gerektiğini söyleyip devletin güvenlik kadrolarına özgüven verilmelidir.

'VATANDAŞLARIN SOKAĞA DÖKÜLMESİ UZUN SÜRMEYECEK'

Bu sayede de vatandaş huzur içinde yaşamına devam edebilmeli. Bu tip olaylar yaşanmaya devam ederse korkarım ki vatandaşların sokağa dökülmesi çok uzun sürmeyecek. Sokaklarda kaos oluştuğunda ise hem iç hem de dış düşmanlar bekledikleri fırsatı keyifle ele geçirmiş olacaklardır.

Devletimizin en değerli kuruluşlarından TUSAŞ’a yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum.”