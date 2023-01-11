'Sedat Peker cenderesi büyüyor'

Gazeteci Barış Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilintili yeni gelişmeleri paylaştı.

Peker, bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamını sürdürüyor ve bu ülkede hem fiziki hem de dijital tecrit altında tutuluyor.

Kendisinin yakın zamanda İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'e "Bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde, hayatıma kast edilmesi halinde bunları bütün Türkiye öğrenecek" dediğini belirten Pehlivan, akabinde şunları kaydetti:

'CENDERENİ TÜRKİYE AYAĞI'

"Önce Peker'in başka hesaplardan dahi paylaşım yapması engellendi. Sonra en yakınındaki isimlerden Emre Olur Türkiye’ye getirilip tutuklandı. Sıra avukatına gelmişti. Ersan Barkın’dan bahsediyorum...

Meğer avukat Barkın da 'Sedat Peker Suç Örgütü' dosyasına dahil edilmek istenmiş. Tam da Emre Olur tutuklandıktan bir gün sonra...

Yeni öğreniyorum ki Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dört sayfalık bir suç duyurusunda bulundu. Emniyet, avukat Ersan Barkın’ın attığı altı tweet’ten dolayı yedi yıla kadar hapsedilmesini istedi.

Peki, neydi o tweetler?

Avukat Barkın müvekkili Peker ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktarıyordu. Peker, gözaltına alınan Emre Olur hakkında çıkan ve kendisini de ilgilendiren iddialara yanıt veriyordu.

Emniyet işte bu açıklamada dört ayrı suç buldu:

- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

- Suçu ve suçluyu övme

- Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme

- Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama...

'EMNİYET, ATMADIĞI TWEETLERDEN BİLE ERSAN BARKIN'I SORUMLU TUTUYORDU'

Garip olan bir diğer nokta şu ki Emniyet kendisinin atmadığı tweet’lerden bile Ersan Barkın’ı sorumlu tutuyordu:

'Avukat Ersan Barkın’ın atmış olduğu tweet’lerin altında yapılan paylaşımlar incelendiğinde, örgüt lideri olmaktan hüküm giymiş Sedat Peker’i kahraman ilan etme seviyesine gelen paylaşımlar olduğu değerlendirildi.'

Nihayetinde...

Ersan Barkın bu suçlamalara karşı dokuz sayfalık savunma verdi. Savunması şu satırlarla bitiyordu:

'Mesleki faaliyeti bir yana bırakın, Türk milletini yüceltmeyi şiar etmiş bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, hiçbir hal ve davranışımı ‘milleti aşağılama’ olarak değerlendirme haddine sahip kimse bulunmadığı için, atılı suçlamaya dair savunma yapmayı, kendime, eğitimimi, ödedikleri vergilerle yapılan devlet okullarında ücretsiz olarak almamı sağlayan yurttaşlara, aileme hakaret sayarım.'

Bilmeyenler olabilir: Ersan Barkın, suikast davasında da Necip Hablemitoğlu ailesinin avukatı. O yürek yakan dosyanın bugün gelişme göstermesinde de pay sahibi. Acaba onu kriminalleştirmeye çalışanların başka bir derdi daha olabilir mi?"

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