Seçim öncesi Diyarbakır'da operasyon: Avukatlar ve STK temsilcilerinin aralarında olduğu 150'ye yakın kişi gözaltına alındı

Seçimlere sayılı gün kala Diyarbakır'da büyük bir operasyon düzenlendi. Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 150’e yakın gözaltı var. Operasyon halen devam ediyor. Gözaltılar devam ediyor. Birçok avukat arkadaşımızın bürolarında aramalar sürüyor" dedi.

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Seçim öncesi Diyarbakır'da operasyon: Avukatlar ve STK temsilcilerinin aralarında olduğu 150'ye yakın kişi gözaltına alındı

Seçimlere 19 gün kala, Diyarbakır’da büyük bir operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri eş zamanlı yüzlerce adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Baro ve STK’ların bulunduğu farklı meslek gruplarına üye 100’ü aşkın kişi gözaltına alındı.

“BİRÇOK AVUKAT ARKADAŞIMIZIN BÜROLARINDA ARAMALAR SÜRÜYOR”

Amida Haber’e konuşan Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 150’e yakın gözaltı var. Operasyon halen devam ediyor. Gözaltılar devam ediyor. Birçok avukat arkadaşımızın bürolarında aramalar sürüyor. Şu ana kadar bir gerekçe belirtilmiyor. Bize sunulan bir gerekçe yok. Farklı meslek gruplarına yönelik bir operasyon. Aralarında STK temsilcileri var. Genel yürütülen bir soruşturma” ifadelerini kullandı.

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