Seçim döneminin en ilginç anketi: Hangi liderle oturup çay içmek isterdiniz?
14 Mayıs seçimine günler kala, liderlik yarışında adaylarla ilgili yapılan en ilginç anketin sonucu kamuoyuyla paylaşıldı. Katılımcıların "hangi liderle çay içmek istediğini" oyladığı anket, büyük ilgi gördü.
14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kala hangi liderin kaç oy alacağı en büyük merak konusuyken, bir araştırma şirketi ilginç bir anket çalışması yaptı. Ankette "Hangi liderle çay içmek istersiniz?" sorusuna yanıt arandı.
Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı son anket kullanıcıların dikkatini çekti.
17-20 Nisan tarihlerinde 77 ilde 3002 kişiyle yüz yüze ve telefonla gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "Bir akşam oturup aşağıdaki liderlerden birisi ile sohbet edip çay, kahve içme fırsatınız olsa bu hangisi olurdu?" sorusu yöneltildi.
Yanıtlardan elde edilen sonuç ise, epey çarpıcı.