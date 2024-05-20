Seçim bitti, reklamlar sürüyor: Şehirlerin bir diğer kiri afişler

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerinin ardından kent merkezi ve kırsal alanlarda belediye başkan ve muhtar adaylarının sticker şeklindeki reklam çalışmalarının oluşturduğu görüntü kirliği dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde vatandaşlar kendilerine 5 yıl yönetecek yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti. Seçimler öncesinde adaylar aydınlatma direkleri, otobüs durakları ve trafik levhaları başta olmak üzere birçok yere yapıştırılan stickerlar ile reklamlarını yaptı.

Seçim sürecinde, adayların kendilerini tanıtmak amacıyla yoğun şekilde kullandıkları bu tür reklam çalışmaları, seçimlerin sona ermesiyle birlikte çevrede rahatsız edici bir görüntü oluşturdu. Kentin çeşitli bölgelerinde rastlanan reklamlar, estetik açıdan rahatsızlık verirken çevre kirliliğine de neden oldu.

Vatandaşlar, seçim döneminde yapılan gelişigüzel reklam çalışmalarına bir son verilmesini talep ederken, "İnsanlar artık bir adayın kendi kişiliği ve vaatleri kadar gösterdiği sosyal sorumluk örneklerine de bakıyorlar. Çevre kirliği oluşturan seçim çalışmaları kent estetiğine zarar veriyor. Bir dahaki seçim dönemlerinde reklam çalışmaları yapılırken dikkat edilirse bu tür kötü görüntülerin önüne geçilmiş olur. Çünkü yapıştırılan bu görseller aylarca hatta yıllarca buralarda kalıyor" diyerek adayları çevre kirliliği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Ayrıca, seçim sonrası bu tür broşürlerin hızla temizlenmesi gerektiğini belirten vatandaşların, bu konuda hızlı bir temizlik çalışması yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA