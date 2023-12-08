Seçil Erzan'ın avukatı ilk kez konuştu: Toplanan milyon dolarların nerede olduğu ortaya çıktı!

Futbolcuların adının karıştığı fon dolandırıcılığı iddiasıyla tutuklanan bankacı Seçil Erzan'ın avukatı ilk kez konuştu. Avukat, Erzan'ın paraların nerede olduğunu söylediğini açıkladı.

Futbolcuların ve iş adamlarının paralarını fon adı altında topladığı ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan bankacı Seçil Erzan'ın paraların nerede olduğunu avukatına söylediği ileri sürüldü.

Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan Fox Haber muhabiri Öznur Arslan'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaaslan şunları söyledi:

PARALAR EVLERDE, ARABALARDA, KASALARDA

"Bu kız 2011'den 2022'ye kadar bunu yapmış zaten. Oradaki insanlara sormak lazım, "Bu kız hiç mi kimseye para kazandırmadı?" Oturdukları evde, bindikleri arabalarda, çocuklarının üniversite tahsillerinde. Seçil'in bir ifadesi var; "Para herkesin taktığı saatlerde" diyor. Bu para Seçil'de değil. Açıkca bir yerlerde gömülü değil. Bu ismi geçenlerin kişilerin faizinde, evlerinde, arabalarında, kasalarında. Paralar burada"

"226 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'ın, 12 yıl boyunca müşterilerine yatırım danışmanlığı yaptığı, 2021 yılında riskli bir yatırım yapıp battığını, fon dolandırıcılığının da o tarihten sonra başladığını anlattı. Spekülatif bir yatırım fonundan kağıt alıyor ve tamamen para yok oluyor. O günlerde Seçil o parayı kurtarma adına insanlardan para alıyor. O bir yakını için almış. Hem müşterisi hem yakınıymış. O da ticari hayatta başarılı bir iş insanıymış. Onun gözünde bu kağıdı beceremedin der diye yapmış! 2021'in sonu dolar bir anda yükseliyor. Seçil'in de o dönemde 2 milyon dolarlık falan bir açığı var."

OLAY SEÇİL'İN KONTROLÜNDEN ÇIKMIŞ

"O dönemde Ali'ler (Yörük) ile tanışıyor. Onlar da Seçil'in Çorlu bölgesinde çalıştığı için insanlara ne kadar para kazandırıp fayda sağladığını çok iyi biliyorlar. 1 veriyorlar 3 alıyorlar. 3 veriyorlar 5 alıyorlar. Sonra diyorlar ki, 'Biz bunu aldık, ama tefeci bizim peşimizi bırakmıyor. Senin de banka müdürü olduğunu öğrendiler bak başın yanar.' Sonra Florya'da bahsi geçen bir tefeci var ona gidip para alıyorlar. Onun parasını ödemek için sisteme Semih Kaya giriyor. Derken aradaki rakam böyle böyle büyüyor. Yani Seçil'in kontrolünden çıkıyor."

"Herkes Seçil'e çok güzel hediyeler almış, kapısına gelenler. Ne yersin, ne içersin diye soranlar. Köyünden bir şeyler gönderenler. Pahalı hediyeler alanlar. Bu neyi gösterir? Demek ki Seçil hepinize bir katkıda bulunmuş. Hepinize bir artı değer hayatın olağan akışı dışında bir fayda sağlamış ki siz Seçil'e "Seço" diyebilmişsiniz!"

"Hiç para almadık, hiç bir araya gelmedik diyen insanlara sesleniyorum; Biz kabul ediyoruz, Seçil haksız. Seçil suçlu, Seçil borçlu. Ama insanlar da çıksın söylesin. Whatsap kayıtları ile HTS kayıtlarını eşleştidiğimizde hani hiç para almadık diyenler var ya nasıl cevap verecekler ben çok merak ediyorum. Bu para seçilde değil"