Seçil Erzan hakkında ara karar: Tutukluluğuna devam kararı verildi

Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluklarının devamına karar verildi, duruşma 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.

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Seçil Erzan hakkında ara karar: Tutukluluğuna devam kararı verildi

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan fon vurgunu davasında, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluklarının devamına karar verildi.

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Mahkeme, müştekiler Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verilmesine aksi takdirde haklarında zorla getirilme kararı çıkarılmasını karara bağladı.

ERTELENDİ

Duruşma, 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.

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