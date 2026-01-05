Seçil Erzan Davasında Gerekçeli Karar Çıktı: İşte Çarpıcı Tespitler!

Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, sanığın banka müdürü sıfatını kullanarak mağdurların iradesini sakatladığını vurguladı.

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan eski banka şube müdürü Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı.

GÜVEN İLİŞKİSİ KURDU

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Erzan’ın görev yaptığı bankanın güven ve nüfuzunu kullanarak mağdurları gerçekte var olmayan, yüksek getirili ve sınırlı kişilere özel bir fona ikna ettiği kaydedildi. Kararda, sanığın mağdurlara banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler vererek güven ilişkisi kurduğu ve bu yolla çok sayıda kişiyi maddi zarara uğrattığı belirtildi.

SAVUNMALARI KARŞILIK BULMADI

Mahkeme, Erzan’ın eylemleriyle katılanların iradelerini sakatladığına ve savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna hükmetti. Kararda, dolandırıcılık fiillerinin Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-h maddesi kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğu vurgulandı. Gerekçeli kararda ayrıca, mağdur sayısının fazlalığı ve suçun zincirleme şekilde işlenmesi nedeniyle cezada artırım yapıldığı ifade edildi. Tarafların karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulunma hakkı olduğu hatırlatıldı.

