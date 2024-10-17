Şebnem Korur Fincancı Davasında Karar
Eski Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, "TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı" yönündeki iddiaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı.
Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, TSK'nın terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia ettiğine dair açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.
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