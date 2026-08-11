Sebahattin Şirin’in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Öcalan' Savunması Dikkat Çekti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren, 'Sebahattin Şirin' olarak tanınan UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in evinde yüklü miktarda TL ve dövizin yanı sıra 12 milyon 477 bin lira değerinde altın ve mücevher, ruhsatsız tabanca, 141 mermi ve 4 balistik yelek ele geçirilmişti. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli Şirin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" suçları ile 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un "sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması" ve "müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi"ni düzenleyen maddeleri kapsamında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu arada Şirin'in ifadesi ortaya çıktı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARAYI 'DÜĞÜN PARASI' DİYE AÇIKLADI

tv100'ün haberine göre Şirin'e evinde bulunan yüklü miktarda para soruldu. Şirin, paraların uzun yıllara dayanan şahsi birikimi ile yaklaşık 8 ay önce evlenen oğlunun düğününde takılan hediyelerden oluştuğunu savundu. Bankalarda para tutmadığını belirten Şirin, paraları hırsızlık ihtimaline karşı evin farklı noktalarında muhafaza ettiğini söyledi.

Şirin, paraların ne kadarının kendi birikimi, ne kadarının düğün hediyesi olduğunu ayrıntılı olarak açıklayamadığını, düğün sonrası altınların hangi tarihte ve hangi kuyumcuda dövize çevrildiğini de hatırlamadığını ifade etti. Bu işlemlere ilişkin elinde belge bulunmadığını belirten Şirin, araştırma sonucunda belge elde etmesi halinde dosyaya sunacağını söyledi.

8,6 MİLYON TL’LİK PARA TRAFİĞİ SORULDU

Savcılık, MASAK’ın Şirin’e ilişkin banka ve ödeme kuruluşu kayıtlarında tespit ettiği 8 milyon 630 bin 407 TL’lik işlem hacmini de şüpheliye sordu. Şirin, genel olarak parasını banka hesabında tutmadığını belirtmesine rağmen ticari faaliyetleri ve günlük kullanımı nedeniyle hesaplarında para giriş-çıkışı bulunduğunu söyledi.

MASAK verilerinde yer alan 4 milyon 350 bin TL’lik Diamond Gayrimenkul işlem hacmini, ortağı olduğunu söylediği ve sanayi gayrimenkulleri alanında faaliyet gösteren şirketle ilişkilendiren Şirin, söz konusu işlemlerin ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu.

BABA-OĞUL ARASINDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

MASAK verilerinde Muzaffer Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin arasında 1 milyon 521 bin 961 TL’lik işlem hacmi bulunduğu da savcılık sorgusuna konu oldu. Şirin, transferlerin aile ilişkisinden kaynaklandığını belirterek, oğlunun Kudüs Medya A.Ş.’de şoför olarak çalıştığını ve ayrıca cep telefonu alım satımıyla uğraştığını söyledi. Savcılık bunun üzerine İbrahim Şamil Şirin’in mali profilindeki yüksek işlem hacmini gündeme getirdi.

Muzaffer Şirin’e, oğlu İbrahim Şamil Şirin hakkında MASAK verilerinde tespit edilen 38 milyon 440 bin 538 TL’lik bankacılık işlem hacmi ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki 3 milyon 337 bin 735 TL’lik işlem hacmi soruldu. Şirin, oğlunun şoförlük ve cep telefonu alım satımı dışında başka gelirinin bulunmadığını söylerken, bu işlerden ne kadar kazandığını ise bilmediğini ifade etti.

Oğlunun banka hesaplarını hiçbir şekilde kullanmadığını savunan Şirin, “Oğlum hakkında tespit edilen bankacılık işlemlerine dair benim herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Bilgim olmayan bankacılık işlemlerinin benimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.” şeklinde savunma yaptı.

'RUHSATSIZ TABANCAYI 45 BİN TL'YE ALDIM'

Şirin’in evindeki aramada 4 adet balistik yeleğin yanı sıra ruhsatlı ve üzerine kayıtlı olmadığı belirtilen bir tabanca, şarjörler, 141 adet 9x19 fişek ve 1 adet 6x35 fişek de ele geçirildi. Şirin, tabanca ve 9x19 çapındaki mermileri yaklaşık 5-6 ay önce Trabzon’un Of ilçesinde bulunduğu sırada, kimliğini, adresini ve iletişim bilgilerini bilmediği, Gürcistan vatandaşı olduğunu düşündüğü sezonluk bir işçiden 45 bin TL elden nakit para vererek satın aldığını kabul etti. Silahı aldıktan sonra hiçbir şekilde kullanmadığını ve çalışıp çalışmadığını dahi bilmediğini öne süren Şirin, tabancayı kendisini korumak amacıyla edindiğini söyledi.

Tribünlerde uyuşturucu madde kullanan ve sattığını düşündüğü kişilerle mücadele ettiğini belirten Şirin, bundan kaynaklanabilecek tehditlere karşı silah aldığını savundu. Şirin, ruhsatsız tabanca ve mermi bulundurduğu için pişman olduğunu da ifade etti.

'2 BALİSTİK YELEK HEDİYE GELDİ, 2’SİNİ BİLMİYORUM'

Evde bulunan dört balistik yeleğin kaynağı da Şirin’e soruldu. Şirin, yeleklerden birini yaklaşık 5 yıl önce Zeytinburnu’nda adını ve adresini bilmediği bir iş yerinden satın aldığını, bir diğerini ise Avrupa maçlarından simaen tanıdığı ve yalnızca “Hakan” olarak bildiği bir kişiden yaklaşık 5 ay önce hediye aldığını söyledi. Şirin, diğer iki balistik yeleğin evine nasıl geldiği konusunda ise bilgisinin bulunmadığını savundu. Ayrıca 6x35 çapındaki şarjör ve fişeğin de evine ne zaman ve nasıl geldiğini bilmediğini ileri sürdü.

TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Aramada ele geçirilen üç cep telefonu da savcılık sorgusunun dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Şirin, telefonlardan yalnızca birinin kendisine ait olduğunu belirterek, içerisinde ailesine ait bilgi ve belgeler bulunduğu gerekçesiyle telefonunun şifresini paylaşmak istemediğini söyledi. Telefonun içerisinde suç unsuru bulunmadığını savundu. Diğer iki telefon hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Şirin, evde ele geçirilen bir flaş belleğin içeriğine ilişkin de herhangi bir bilgi sahibi olmadığını öne sürdü.

KARABORSA BİLET İDDİALARINI REDDETTİ

Soruşturmanın bir diğer ayağını Galatasaray taraftar grubuna ücretsiz bilet verildiği ve bu biletlerin değerinin üzerinde satıldığı yönündeki iddia ve ihbarlar oluşturdu. 2001 yılından itibaren UltrAslan ismi altında bir araya gelen taraftar topluluğunun lideri olarak anıldığını belirten Şirin, grubun herhangi bir dernek veya tüzel kişilik statüsünün bulunmadığını ve Galatasaray yönetimiyle bağlantısı olmadığını savundu.

Kulüp tarafından taraftar grubuna ücretsiz bilet verildiği iddiasını reddeden Şirin, yalnızca gruptaki üniversite ve lise öğrencilerine yüzde 50 indirim hakkı tanındığını söyledi. Bu şekilde alınan biletlerin başka kişilere değerinde veya değerinin üzerinde satılmadığını ileri sürdü.

BAKAN GÜRLEK PAYLAŞIMINA NE DEDİ?

Şirin, @SebehattinReis kullanıcı adlı X hesabından 8 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.56’da yaptığı paylaşımın kendisine ait olduğunu da kabul etti. Paylaşımında devlet içerisindeki bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacağı yönündeki iddialara ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in adının bu söylemlerde geçirilmesine değinen Şirin, söz konusu iddialara kendisinin itibar etmediğini savundu.

Şirin, amacının Bakan Gürlek’i hedef almak olmadığını, sosyal medyada gördüğü paylaşımlara dikkat çekerek bir nevi ihbarda bulunmak ve Bakanlığı bilgilendirmek olduğunu öne sürdü. Adalet Bakanının faili meçhul olaylara yönelik çalışmalarını desteklediğini de ifade etti.

ÖCALAN SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

Şirin’e, soruşturma kapsamında hastaneye sevki sırasında basın mensuplarının bulunduğu alanda söylediği ve video kayıtlarına yansıdığı belirtilen “Sayın Öcalan’a özgürlük, Sayın Öcalan’a özgürlük” sözleri de soruldu. Şirin bu ifadeleri kullandığını kabul etti. Söz konusu söylemi 'Terörsüz Türkiye sürecine ve ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiği' için kullandığını öne süren Şirin, başka bir amacı veya suç kastı bulunmadığını savundu.

'MOSSAD AJANLARI' İDDİASINA BELGE SUNAMADI

Şirin’e, mülakat sırasında sarf ettiği belirtilen, operasyonun Filistin’e verdikleri destek nedeniyle “Mossad ajanları tarafından” kendilerine yapıldığı ve FETÖ’nün hedef listesinde bulunduğu yönündeki sözleri de soruldu. Şirin, “Bu operasyon biz Filistin’i desteklediğimiz için Mossad ajanları tarafından bize yapıldı. Ben FETÖ’nün hedef listesindeyim.” şeklinde beyanda bulunduğunu kabul etti. Ancak bu düşüncesini destekleyen herhangi bir somut bilgi veya belgeye sahip olmadığını da savcılık ifadesinde beyan etti.

UYUŞTURUCU SUÇLAMASINI REDDETTİ

Şirin’e TCK’nın 191’inci maddesinde düzenlenen “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlaması da yöneltildi. Şirin bu suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi