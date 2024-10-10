Schengen'de O Kural Kalkıyor: 1 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek

Bu düzenleme ile birlikte dijital kayıtların sınır geçişlerini daha hızlı ve güvenli hale getirebileceği vurgulandı. Ancak, biyometrik veri toplama süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiği de ifade edildi. Ayrıca, sınır kapılarında oluşabilecek uzun bekleme süreleri ve olası teknolojik aksaklıklara karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.