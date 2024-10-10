Schengen'de O Kural Kalkıyor: 1 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek
Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelerden Schengen bölgesine gelenlerin giriş ve çıkışları için artık o zorunluluk kaldırıldı. Yeni dönem 1 ay sonra uygulanmaya başlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Sınır güvenliğini artırmak ve yasadışı göçü önlemek amacıyla hayata geçirilecek yeni sistem, 10 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, bu tarihten itibaren Avrupa ülkelerine kısa süreli seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarının yeni kurallara tabi olacağını duyurdu.
Yeni elektronik giriş çıkış sistemi, vizeye tabi olmayan ülkelerin vatandaşlarının kişisel verilerini dijital ortamda toplayacak. Bu sistem, AB vatandaşı olmayan kişilerin pasaportlarının elle damgalanmasını ortadan kaldıracak ve giriş ile çıkışta bireylerin biyometrik verilerini yüz resmi ve dört parmak izi toplayacak.
Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Schengen bölgesindeki 27 ülke ile Bulgaristan ve Romanya’da geçerli olacak. Türk vatandaşları için Avrupa’ya seyahatlerinde EES uygulaması, sınır kapılarında biyometrik verilerin alınmasını zorunlu kılacak. Seyahat öncesinde ek bir belge sunmalarına gerek kalmayacak; ancak giriş ve çıkış işlemleri sırasında biyometrik veri toplama süreçleri, sınırda bekleme sürelerini uzatabilir.
Bu düzenleme ile birlikte dijital kayıtların sınır geçişlerini daha hızlı ve güvenli hale getirebileceği vurgulandı. Ancak, biyometrik veri toplama süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiği de ifade edildi. Ayrıca, sınır kapılarında oluşabilecek uzun bekleme süreleri ve olası teknolojik aksaklıklara karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.