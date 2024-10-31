Schengen Ülkelerine Girişler Değişiyor: 10 Gün Sonra Geçerli Olacak

Avrupa Birliği'nin yeni Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Türkiye vatandaşlarını da kapsayarak 10 Kasım'da Schengen bölgesinde uygulanmaya başlayacak. Bu sistemle, AB üyesi olmayan tarzdan gelen izlemenin biyometrik verileri (yüz resmi ve dört parmak izi) ve sınır geçişleri elektronik bir veritabanında kayıt alınarak alınır. Özellikle Türk belgelerinin Schengen ülkelerine giriş ve çıkışlarında daha uzun süre beklemeleri gerekecek.