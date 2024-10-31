Schengen Ülkelerine Girişler Değişiyor: 10 Gün Sonra Geçerli Olacak
Schengen ülkelerindeki sınır güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni düzenleme 10 gün sonra geçerli olacak. Türkiye vatandaşlarını da kapsayan değişiklikle artık Schengen ükelerine girişler değişecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Birliği'nin yeni Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Türkiye vatandaşlarını da kapsayarak 10 Kasım'da Schengen bölgesinde uygulanmaya başlayacak. Bu sistemle, AB üyesi olmayan tarzdan gelen izlemenin biyometrik verileri (yüz resmi ve dört parmak izi) ve sınır geçişleri elektronik bir veritabanında kayıt alınarak alınır. Özellikle Türk belgelerinin Schengen ülkelerine giriş ve çıkışlarında daha uzun süre beklemeleri gerekecek.
EES NEDİR?
Schengen ülkelerindeki sınır güvenliğini artırmayı amaçlayan EES, pasaport damgalarını dijital veri kaydıyla değiştirecek. EES'e katılan ülkelerde, 180 gün içinde 90 gün kadar kısa süreli konaklamalar yapan AB dışı kayıt otomatik olarak kaydedilecek. Bu sistem Schengen bölgesinde 27 ülke yanı sıra Romanya ve Bulgaristan dahil olmak üzere 29 Avrupa ülkesinde uygulanacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'nin seyahatinden önce ek bir belge alması gerekmiyor. Ancak sınır kontrolleri sırasında biyometrik veriler sınır güvenlik birimlerince alınacak. EES, yalnızca sahte belgelerle AB'ye girmeye çalışan kişinin tespit edilmesine yardımcı olmayı, aynı zamanda uzaktaki serbest sistemlerde güvenli hale getirmeyi hedefliyor.
Uygulamanın başlamasının ardından Schengen bölgesindeki bir ülkeye yapacağınız her giriş-çıkışta EES kontrolleri zorunlu olacak. Bu kontrollerin birkaç dakikalık süreceği tahmin edilse de, sınırSchengen Ülkelerine Girişler Tamamen Değişiyor: 10 Gün Sonra Geçerli Olacak geçişlerinde daha uzun bekleme sürelerinin yaşanabileceği öngörülüyor.
Sistem, İrlanda ve Kıbrıs Rum Kesimi hariç tüm Schengen ülkeleri geçerli olacaktır.