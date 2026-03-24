Sayıştay'da Görev Değişimi: 1. Daire Üyesi Mustafa Mis Daire Başkanı Seçildi

Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, 1. Daire Üyesi Mustafa Mis, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu bugün toplandı.

Genel Kurulda, 1. Daire Üyesi Mis, Daire Başkanlığına seçildi.

Iğdır'da 15 Ocak 1968'de doğan Mis, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

1992'de Sayıştay'da göreve başlayan Mis, TBMM tarafından 2013'te Sayıştay Üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası Mis'in yabancı dili Fransızcadır

Kaynak: AA

