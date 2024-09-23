Sayıştay Ortaya Çıkardı: 28 Bin 539 Cihaz Ölülere Zimmetli

Sayıştay'ın SGK raporunda kurum alacaklarının düzenli olarak icraya aktarılmadığı ve tebligat işlemlerinin geciktiği belirtildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre kurumun icra tahsilat oranının düşüklüğü de denetimlere takıldı. Kurumun 2023 yılına ait 54,2 milyar TL’lik alacağının yalnızca 22,8 milyar TL’sini tahsil edebildiği, tahsilat oranının yüzde 42’de kaldığı kaydedildi. 2019-2023 dönemindeki tahsilat oranı ortalaması ise yalnızca yüzde 36 ile ifade edildi.

SGK’nın, iadeli tıbbi cihaz takibini de yapamadığı vurgulandı. MEDULA uygulamasında takip edilen ve üzerinde zimmetli iadeli tıbbi cihaz bulunan hasta verileri de dikkati çeken bir ayrıntıyı açığa çıkardı. Buna göre, yaşamını yitiren kişiler üzerinde halen zimmetli görünen ve bu kapsamda geri alınamamış 28 bin 539 adet tıbbi cihazın bulunduğu denetim raporuna işlendi.

Kaynak: Birgün