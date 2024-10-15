Sayılı Günler Kaldı! Hava Sıcaklıkları Düşecek

Meteoroloji 2. Bölge Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Ekim 2024 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 8 derece) azalacağı ve 19 Ekim 2024 Cumartesi gününe kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte kuzey kesimlerde yerel yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin edildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Önümüzdeki hafta sonuna kadar bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Aydın'da hava sıcaklıklarının; 16 Ekim Çarşamba günü en düşük 19 en yüksek 33, 17 Ekim Perşembe günü en düşük 16 en yüksek 28, 18 Ekim Cuma günü en düşük 11 en yüksek 26, 19 Ekim Cumartesi günü ise en düşük 12 en yüksek 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA