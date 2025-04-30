Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Londra’da

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İngiltere'nin başkenti Londra’da Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi toplantısına katıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Londra’da

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet ve Birleşik Krallık Savunma Tedariki ve Endüstri Bakanı Sayın Maria Eagle, Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi (TUDIC) toplantısı kapsamında Londra’da bir araya geldi. Değişen küresel güvenlik ortamı ve ortak tehditlere karşı iş birliğini derinleştirme iradesiyle gerçekleşen toplantıda; iki ülke arasındaki savunma sanayii ilişkilerini daha ileri taşımak adına güçlü bir irade ortaya kondu. Sayın Maria Eagle’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı çerçevesinde, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Endüstri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığımız ve Başkanlığımız arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğini kurumsallaştıran TUDIC Şartnamesi karşılıklı olarak imzalandı. Türk ve İngiliz savunma sanayii şirketlerinin de katılımıyla gerçekleşen bu önemli buluşmayı, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında stratejik savunma sanayii ortaklığının daha da güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görüyoruz” denildi.

Kaynak: DHA

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