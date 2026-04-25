'Savcıyız, Polisiz' Tuzağıyla Milyonluk Vurgun! 20 İle Yayılmış Çete Ağı Çökertildi

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebeke çökertildi. Yaklaşık 50 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen yapıdan 66 şüpheli tutuklandı.

Son Güncelleme:
'Savcıyız, Polisiz' Tuzağıyla Milyonluk Vurgun! 20 İle Yayılmış Çete Ağı Çökertildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul ve İzmir'de kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları açık hatlar ve yurt dışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayıp kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 85 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 9'u serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan 4 şüpheli de bu soruşturma kapsamında tutuklandı.

DAVA HAKKINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçunun engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütmüştü. Ekipler, şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla faaliyet yürüttüğünü, vatandaşları açık hatlar ve yurt dışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayıp kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıklarını tespit etmişti.

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 şüpheli gözaltına alınış, 4 şüphelinin halihazırda cezaevinde bulunduğu belirlenmişti. Çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda, 114 bin 470 lira, 3 bin 88 dolar, 1025 avro, 12 altın bileklik, 11 altın bilezik ile çeşitli ziynet eşyaları ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Şüphelilerin, yürüttükleri sistematik dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında mağdurlardan yaklaşık 50 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettiği belirlenmiş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 lüks araç ve 2 arsaya da şerh konulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
dolandırıcılık
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
