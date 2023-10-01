Savcılıktan yayın yasağı kararı | Meclis'in açılacağı gün Ankara’da terör eylemi | İçişleri Bakanı: Etkisiz hale getirildiler

Ankara'da, İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Bomba imha ekipleri bir araç üzerinde çalışma yapıyor.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı, konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: TERÖRİSTLERDEN BİRİ KENDİNİ PATLATTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.

Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum."

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.



Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Açılan ateş sırasında 2 Emniyet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023

YERDE ROKETATAR GÖRÜLDÜ

Saldırının gerçekleştiği bölgeden gelen fotoğraflarda yerde roketatar olduğu görülüyor.

MECLİS BUGÜN AÇILIYOR: GİRİŞLER DURDURULDU

Bugün Meclis'in açılacak olması nedeniyle, güvenlik tedbirleri arttırıldı. TBMM'de basın mensupları dahil giriş ve çıkışlar yasaklandığı belirtildi.

Ankara'da yükselen patlama sesinin ardından, bugün açılacak olan TBMM'nin çevresi kapatıldı.



👉Güvenlik tedbirleri arttırıldı.



👉Bölgeden silah sesleri geldiği ileri sürüldü. pic.twitter.com/ESSZmc2miI — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 1, 2023

Ankara'da Meclis'in açılacağı gün, patlama sesi yükseldi.

👉Bölgeden silah seslerinin de geldiği belirtildi.

👉Meclis ve çevresi güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. pic.twitter.com/AR3LUDfbGg — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 1, 2023

EL BOMBASI İDDİASI

Gündeme Dair Her Şey adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Ankara'da meydana gelen patlamanın içişleri bakanlığına atılan bir el bombasından kaynaklandığı iddia ediliyor. İddialara göre bomba, fotoğrafta görülen gri renkli ticari araçtan atıldı. Emniyet güçleri araçta bomba düzeneği ihtimaline karşı araç çevresini boşaltıp, güvenli alan oluşturdu." ifadelerine yer verildi.