Satın Almadan Önce Dikkat Edin! Ünlü Sucuk Markasına Soruşturma Açıldı

Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturması, uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan bu soruşturma, şirketin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Soruşturma sonucunda, Namet Gıda’nın kanunu ihlal ettiği tespit edilmiştir. Ancak, şirketin uzlaşmaya gitmesiyle birlikte süreç daha kısa bir zamanda çözüme kavuşturulmuş ve muhtemelen ceza indirimi uygulanmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem