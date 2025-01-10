Satılan Flash Haber TV'ye Gece Baskını! Ünlü Sunucu Veda Edemeden Apar Topar Canlı Yayından Alındı

"BASKI NEDENİYLE SATIŞTAN VAZGEÇİLDİ"

Can Ataklı, satış sürecinde ticari prosedürlerin ihmal edilmediğine dikkat çekerek, "Satışın gerçekleşmesi için bir kapora bedeli ödenir ve gizlilik sözleşmesi yapılır. Bu, dünyadaki her şirket devrinde uygulanan bir yöntemdir. Ancak burada, satış sürecinde söz konusu bedelin çok küçük bir rakam olduğunu belirterek, 'Mahiroğlu satışın iptalinin ardından, 'Baskı nedeniyle satıştan vazgeçildi' şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklama, başka kesimleri harekete geçirebilir ve ticari olarak doğru bir yaklaşım olmayabilir" dedi.

Ataklı, satış sürecinde "baskı" olduğu hissiyatını taşıdığını dile getirdi. Ataklı, "Teyit etmedim ama satış sürecinde baskı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar hızlı gelişen bir süreç, sadece maddi sebeplerle açıklanamaz" ifadelerini kullandı. Ancak bu konuda herhangi bir doğrulama yapamadığını da belirtti.