Satılan Flash Haber TV'ye Gece Baskını! Ünlü Sunucu Veda Edemeden Apar Topar Canlı Yayından Alındı
Flash TV’nin Halk TV'ye satışı, ardından yaşanan iptal süreci ve kanalın el değiştirmesi, medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ana haber bülteni sunucusu Can Ataklı, satış süreci sonrası yaşananları açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Flash TV’nin Halk TV'ye satışı, sürpriz bir şekilde iptal olurken, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, ödeme yaptıklarını ancak hisseleri alamadıklarını ve ardından paranın geri alındığını açıklamıştı. Ataklı, yaşananları ve süreçteki detayları şöyle anlattı:
"Birden bire Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu bir tweet attı, 'Flash Haber'i aldık, hayırlı olsun' dedi. Ardından, aynı gün Fatih Altaylı'nın röportajda, 'Flash TV’yi aldık, ancak bir haber kanalı olarak değil, eğlence kanalı yapacağız' açıklamasını yapması tedirginliğe neden oldu."
"BASKI NEDENİYLE SATIŞTAN VAZGEÇİLDİ"
Can Ataklı, satış sürecinde ticari prosedürlerin ihmal edilmediğine dikkat çekerek, "Satışın gerçekleşmesi için bir kapora bedeli ödenir ve gizlilik sözleşmesi yapılır. Bu, dünyadaki her şirket devrinde uygulanan bir yöntemdir. Ancak burada, satış sürecinde söz konusu bedelin çok küçük bir rakam olduğunu belirterek, 'Mahiroğlu satışın iptalinin ardından, 'Baskı nedeniyle satıştan vazgeçildi' şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklama, başka kesimleri harekete geçirebilir ve ticari olarak doğru bir yaklaşım olmayabilir" dedi.
Ataklı, satış sürecinde "baskı" olduğu hissiyatını taşıdığını dile getirdi. Ataklı, "Teyit etmedim ama satış sürecinde baskı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar hızlı gelişen bir süreç, sadece maddi sebeplerle açıklanamaz" ifadelerini kullandı. Ancak bu konuda herhangi bir doğrulama yapamadığını da belirtti.
"TÜM HAZIRLIĞA RAĞMEN EKRANA ÇIKARILMADIM"
Ataklı, Flash TV'deki son gününde kanalın yayın politikasında büyük değişiklikler olduğunu belirtti. Ataklı, "Son günümde tüm hazırlıkları yapmıştık ve arkadaşlar olağanüstü bir şekilde haberleri hazırlamışlardı. Ancak, öğle saatlerinde yayın kesildi ve ardından bant yayına geçildi. Akşam saatlerinde çıkmayı teklif ettim, ancak yeni yayıncılar bunu arzulamamış gibi görünüyor. O yüzden, tüm hazırlığıma rağmen ekrana çıkamadım ve seyircime veda edemedim" açıklamasında bulundu.
KANAL POLİTİKASI DEĞİŞTİ
Ataklı, kanalın yeni yayın politikasının hızla değiştiğini ve bunun bir parti propagandasına dönüştüğünü belirtti. Ataklı, "AKP'nin destekçileri olan yeni sahipler, yayına başladıklarında yayınlar bir anda AKP propagandasına dönüştü. Benim tanıdığım bu aile, bilerek ve isteyerek AKP’ye bir kanal daha verme niyetinde değildir, ancak yine de hislerimi paylaşmak istedim" dedi.
Can Ataklı, "Hiçbir kırgınlık yok, ancak sürecin nasıl geliştiğini ve baskılarla ilgili hislerimi seyircilerime anlatmak istedim" diyerek veda etti.