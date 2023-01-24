Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayette yeni gelişme: Bir yönetmenin de ifadesi alınmış
İstanbul’da eski erkek arkadaşı Semih Sevim’e önce sopayla vurup ardından külotlu çorapla boğarak öldüren şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin dosyası kapsamında; yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ifadesinin alındığı ortaya çıktı.
Bir dönem Seçil Çiftçi’nin, Filik’in Şişli’deki evinin bir odasında kaldığı öğrenildi. İstanbul’a gelen Semih Sevim’in de ofisinde kaldığı Yönetmen Filik, Jandarmaya verdiği ifadesinde, "Semih'in, Seçil’in yanına giderken üzerinde silah ya da bıçak görmedim" dedi
İstanbul Şişli’de, eski erkek arkadaşı Semin Sevim’i öldüren ve cesedi babasıyla birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana atan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin dosyasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre cinayet dosyası kapsamında yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ifadesi alındığı ortaya çıktı.
Jandarma ve savcılıkta ifadesi alınan Filik, Seçil Çiftçi’yi tanıdığını söyleyerek, "Seçil bir dönem Şişli’deki evimde kaldı. Evimin bir odasını kiraladı. Daha sonra ben ayrıldım. O tek başına kalmaya başladı" dedi.
Semih Sevim'i, Seçil’in aracılığı ile tanıdığını belirten Filik, "Aralarındaki husumetten bilgim vardı. Hatta aralarındaki bir dosyada Seçil lehine tanıklık ettim" dediği öğrenildi.