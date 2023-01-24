Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayette yeni gelişme: Bir yönetmenin de ifadesi alınmış

Jandarma ve savcılıkta ifadesi alınan Filik, Seçil Çiftçi’yi tanıdığını söyleyerek, "Seçil bir dönem Şişli’deki evimde kaldı. Evimin bir odasını kiraladı. Daha sonra ben ayrıldım. O tek başına kalmaya başladı" dedi.