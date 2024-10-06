Sarıkamış'ta 2 bin 500 Rakımda Hasat Zamanı: Kendiliğinden Yetişiyor Tam C Vitamini Deposu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2.500 rakımdaki ormanlık alanlar ve vadilerde doğal olarak yetişen kuşburnu hasat edilmeye başlandı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleşen kuşburnu toplama sezonu, bu yıl da bölge halkının yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kuşburnu, yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlamasıyla öne çıkıyor.
Kaynak: İHA-Haber Merkezi
Sarıkamış’ın doğal ortamında yetişen bu bitki, yerel halk tarafından marmelat yapımında ve kaynatılarak çay olarak tüketilmektedir. Kuşburnu toplamanın zorluğunu aktaran Furkan Turut, “Kuşburnu sezonu başladı ve bu yıl oldukça bereketli. Topladığımız kuşburnunu evde güzelce marmelat yaparak değerlendiriyoruz. Ayrıca, çay için kurutuyoruz ve hoşaf olarak da kullanıyoruz. Ancak bu iş gerçekten zor, ellerim param parça oldu” ifadelerini kullandı.
Sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlara giden vatandaşlar, gün boyunca yoğun bir tempoyla çalışarak kuşburnu topluyor. Toplanan kuşburnular, marmelat, çay ve çeşitli doğal ürünlere dönüştürülerek tüketiliyor.
Sarıkamış’ta kuşburnu toplama sezonu, aile bütçesine katkı sağlarken doğanın tadını çıkarmak isteyenler için de harika bir fırsat sunuyor. Bu doğal ürün, hem ekonomik hem de sağlıklı beslenme açısından bölge halkı için önemli bir yer tutuyor.
KUŞBURNU FAYLADARI NELERDİR?
Kuşburnu, C ve E vitaminleri, fenolik bileşikler, karotenoidler, organik asitler ve esansiyel yağ asitleri gibi zengin fitokimyasal bileşenler içeren değerli bir bitkidir. Türkiye'de genellikle çay ve marmelat olarak tüketilen kuşburnu, sağlığa birçok faydasıyla dikkat çekmektedir.
Kuşburnu, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olarak enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar. B vitaminleri açısından zengin olması, enerji metabolizmasında, sinir sistemi işlevlerinde, büyüme ve gelişimde olumlu etkiler sunar. Ayrıca, kuşburnu çayı, antioksidan özellikler taşıyan yüksek bir C vitamini kaynağıdır. Ancak kuşburnunun işlenmesi ve kurutulması, içeriğindeki C vitamininin bir kısmını kaybetmesine neden olabilir. Kuşburnu çayı, sıcak su ile demlenerek hazırlanır ve demleme koşulları, içindeki antioksidan bileşenlerin miktarını etkileyebilir.
Kuşburnu, Türkiye’nin hemen her bölgesinde doğal olarak yetişen, 1-3 metre boyunda çalı formundaki bir bitkidir. Rosaceae familyasına ait olan kuşburnu, eylül ve ekim aylarında meyve verir. Yabani gül bitkisinin tohumlarını içeren bu bitki, hem çay olarak hem de marmelat yapımında kullanılmakta, ayrıca ilaç yapımında da değerlendirilmektedir.
Kuşburnu, yüksek miktarda likopen içermesiyle de dikkat çeker. Likopen, kırmızı renginden sorumlu olan ve domates gibi gıdalarda bulunan bir bileşiktir. İnsanlar tarafından alındığında, antioksidan koruma sağladığına dair kanıtlar mevcuttur.
Kuşburnu, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde birçok sağlık faydası sunar. Kuşburnu çayı, eklem ağrılarını hafifletir, kalp sağlığını destekler, bağışıklığı güçlendirir, öksürüğü yatıştırır ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca, mide rahatsızlıklarına, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarına da iyi gelir. Gut hastalığı semptomlarını hafifletir, ödem atımını kolaylaştırır, yüksek kolesterol ve şeker seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve ateşi düşürmeye katkı sağlar.
Özetle, doğal bir C vitamini kaynağı olan kuşburnunun başlıca faydaları şunlardır:
- Bağışıklığı güçlendirir
- Soğuk algınlığı ve öksürüğü hafifletir
- Artrit ağrılarını azaltır
- Cilt sağlığını korur
- Kalp sağlığını destekler
- Sindirimi iyileştirir
- Kilo kaybına yardımcı olur
- Kan basıncını ve kan şekerini düzenler
- İltihaplanmayı önleyebilir