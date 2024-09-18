Sarıgöl’de İlköğretim Haftası Kutlandı

Törende, ilçe milli eğitim müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı’na sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu bahçesinde Kaymakam Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla haftanın kutlama programı gerçekleştirildi.

Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu Müdürü Özer Uğurlu, konuşmasında bir önceki eğitim öğretim yılını başarılarla bitirdiklerini belirterek, "Bu anlamda tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının da herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tören Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu öğrencilerinin gösteri ve yarışmalarıyla tamamlandı. Tören sonrası Kaymakam Halil Dalak, okulu gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Hüseyin Gümüşlü İlkokulu velileri tarafından hazırlanan ikramlarla İlköğretim Haftası kutlama programı sona erdi.

Kaynak: İHA