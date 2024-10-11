Sarıgöl Kaymakamı Ziyaretlerine Devam Ediyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine atanmasından bu yana mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Halil Dalak Kızılçukur, Günyaka, Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini yerinde dinledi.

Son Güncelleme:
Sarıgöl Kaymakamı Ziyaretlerine Devam Ediyor

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kurum müdürleri ile birlikte Kızılçukur, Günyaka, Karacaali ve Beyharmanı mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Dalak, mahalleliler ve muhtarlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini yerinde dinledi. Kaymakam Dalak ayrıca Kızılçukur ve Karacaali ilk ve ortaokullarını ziyaret ederek okul müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Edirnekapı Sur Önlerinde Kadına Yönelik Şiddet Protestosu Yapıldı Edirnekapı Sur Önlerinde Kadına Yönelik Şiddet Protestosu Yapıldı
Hileli Köfte Nasıl Anlaşılır? Köfte Yerken Dikkat Etmeniz Gerekenler Hileli Köfte Nasıl Anlaşılır? Köfte Yerken Dikkat Etmeniz Gerekenler
Köfteci Yusuf 'Domuz Eti Skandalı' Sonrası Kaçtı mı? Merak Ediliyordu, İlk Kez Cevap Verdi Köfteci Yusuf 'Domuz Eti Skandalı' Sonrası Kaçtı mı?
Bu Besinlerin Bir Lokması Bile Anında Kanser Yapıyor: Diyetisyen Açıkladı Bu Besinlerin Bir Lokması Bile Anında Kanser Yapıyor: Diyetisyen Açıkladı