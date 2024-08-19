Sararan Telefon Kılıflarını Anında Yeniliyor! Bu Yöntemle Yeni Alınmış Gibi Olacak
Sararan telefon kılıflarını yeniden beyazlatmanın pratik yolları açıklandı. İşte etkili yöntemler...
Telefon kılıfları, zamanla sararma ve renk değişimi yaşayabilir. Bu durum, estetik açıdan hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir ve çoğu kullanıcı, kılıfını yenisiyle değiştirmeyi tercih eder.
Ancak, mevcut kılıfınızı beyazlatmak istiyorsanız, aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:
DİŞ MACUNU İLE TEMİZLİK
- Kılıfı su ile ıslatın.
- Bir diş fırçasına az miktarda diş macunu sürün.
- Sararmış bölgelere diş macunu uygulayıp fırçalayın.
- Ilık suyla durulayın ve kılıfı kurulayın.
KARBONAT VE SU KARIŞIMI
- Bir miktar karbonatı su ile karıştırarak macun kıvamına getirin.
- Karışımı sararan bölgelere sürün ve bir diş fırçası ile fırçalayın.
- Su ile durulayarak kılıfı kurulayın.
BEYAZ SİRKE VE SU KARIŞIMI
- Eşit miktarda beyaz sirke ve suyu karıştırın.
- Kılıfı bu karışıma batırın ve 1-2 saat bekletin.
- Ardından su ile durulayın ve kurulayın.
HİDROJEN PEROKSİT
- Bir kabın içine hidrojen peroksit koyun ve kılıfı tamamen daldırın.
- Kılıfı birkaç saat bu şekilde bekletin.
- Sonrasında suyla iyice durulayın ve kurulayın.
Bu yöntemleri uygularken kılıfın malzemesine dikkat etmek önemlidir. Sert kimyasallar kullanmadan önce, kılıfın küçük bir bölümünde test yaparak güvenliğini kontrol edebilirsiniz.