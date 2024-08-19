Sararan Telefon Kılıflarını Anında Yeniliyor! Bu Yöntemle Yeni Alınmış Gibi Olacak

BEYAZ SİRKE VE SU KARIŞIMI

- Eşit miktarda beyaz sirke ve suyu karıştırın.

- Kılıfı bu karışıma batırın ve 1-2 saat bekletin.

- Ardından su ile durulayın ve kurulayın.

HİDROJEN PEROKSİT

- Bir kabın içine hidrojen peroksit koyun ve kılıfı tamamen daldırın.

- Kılıfı birkaç saat bu şekilde bekletin.

- Sonrasında suyla iyice durulayın ve kurulayın.

Bu yöntemleri uygularken kılıfın malzemesine dikkat etmek önemlidir. Sert kimyasallar kullanmadan önce, kılıfın küçük bir bölümünde test yaparak güvenliğini kontrol edebilirsiniz.