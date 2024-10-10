Şarampole Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Sürücü gelen ekiple hastaneye kaldırıldı.

Şarampole Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Taraklı-Geyve kara yolunda seyreden Ö.İ. idaresindeki motosiklet, Hacıyakup Paşalar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan sürücü, eğimli araziden ambulansa kadar sedyeyle taşındı.

Yaralı sürücü, daha sonra Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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