Saraçhane Eylemlerinde Tutuklanan Öğrenciler Yargılanıyor

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan yüzlerce gencin yargılanmasına devam ediliyor. Bugün Çağlayan Adliyesi'nde 3 ayrı dosyadan toplamda 93 gencin yargılanmasına başlandı. Gençler "gösteri yürüyüşlerine muhalefet" ile suçlanıyor.

KORKU BARİKATLARINI YIKTIK

Duruşma öncesi yargılanan öğrencilerin sıra arkadaşlarımız Çağlayan Adliyesi'nde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi önünden başlayan yürüyüş hatırlatılarak "19 Mart'ta İstanbul Üniversitesi önünde bizlerin karşısına dikilen barikatı yıllardır biriktirdiğimiz öfke ile yıktık. İstanbul Üniversitesi önünde yıktığımız korku barikatlarının ardından günlerce kampüslerden sokaklara, meydanlara taşan bir gençlik hareketliliğini yükselttik" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Mart'tan 29 Mart'a kadar estirilen gözaltı, tutuklama teröründe binlerce kişi gözaltına alındı, 316 kişi tutuklandı. Zorbalığın tırmandırılmasına, tutuklama terörünün estirilmesine karşı üniversite kampüslerden meydanlara seslerimizi yükselmeye devam ettik."

'TÜM TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN'

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu olan Esila Ayık'ı da unutmayan gençler "Bugün hala 55 kişi hukuksuz bir şekilde tutsak edilmeye devam ediyor. Bu arkadaşlarımızdan birisi de kronik kalp ve böbrek rahatsızlığı bulunan ve tüm itirazlara rağmen Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesinde tutulan Esila Ayık. Esila'nın tedavisi geciktirildiği gibi her geçen gün durumu da ağırlaşıyor. Tüm tutsak arkadaşlarımız serbest bırakılsın" dendi.

Kaynak: Haber Merkezi