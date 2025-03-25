Saraçhane Buluşmasında Son Gün

CHP lideri Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada Saraçhane meydanındaki buluşmaların bugün son bulacağını söylemişti. Özel’in 20.30’da yapacağı konuşmada yol haritasını açıklaması ve boykot listesini tamamlaması bekleniyor.

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Saraçhane Buluşmasında Son Gün

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başta Saraçhane meydanı olmak üzere Türkiye'nin bir çok yerinde vatandaşlar sokaklarda eylem düzenledi.

CHP lideri Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada yedinci günün Saraçhane için final olacağını duyurmuştu. Özel’in bugün yapacağı konuşmada ise Saraçhane direnişi sonra yapılacakları açıklaması ve boykot listesini tamamlaması bekleniyor.

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