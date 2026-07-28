'Şapkalılar' Çetesinin Hedefinde Blok3 Vardı! Kundaklama Anı Ortaya Çıktı

İstanbul’da kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, "Şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütü şüphelilerini Bodrum’da gözaltına alınarak tutuklanırken, şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede 'Blok3' sahne adını kullanan Hakan Aydın’a saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. Beşiktaş'ta gerçekleşen kundaklama anının ve gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul Beşiktaş'ta bir ay önce gerçekleşen kundaklama olayı ile Beylikdüzü’nde meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada iki olayı da "Şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütü üyelerinin yaptığı ve şüphelilerin Bodrum’a gittikleri belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Bodrum’da kaldıkları adres belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı yerde ve üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 88 mermi ele geçirildi.

TELEFONLARINDAN SUİKAST PLANI ÇIKTI

Polisin şüphelilerin cep telefonunda yaptığı incelemede ise bir suikast hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinde 'Blok' adlı bir grup kurdukları burada suikast planı hazırlığında oldukları Blok 3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın’la ilgili görseller ve yazışmalar paylaştıkları öğrenildi.

Şüphelilerin Hakan Aydın’ın kaldığı otel ve kullandığı otomobiller gibi bilgileri bu grup içinde paylaştıkları öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

'TATİL İÇİN BODRUM'A GELDİK' SAVUNMASI

Şüphelilerin, "Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum’a geldik" dedikleri öğrenildi. 7 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUNDAKLAMA VE OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, 'Şapkalılar' suç örgütünün gerçekleştirdiği Beşiktaş'taki kundaklama olayının görüntüleriyle şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan operasyon anları ortaya çıktı. Görüntülerde kundaklama eylemini gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçtığı anlar ve operasyonda ele geçirilen silahların bulunduğu anlar yer aldı.

Bodrum'daki Kovalamacadan Suikast Çıktı: 'Şapkalılar' Çetesi Blok3’ü Vuracaktı!Bodrum'daki Kovalamacadan Suikast Çıktı: 'Şapkalılar' Çetesi Blok3’ü Vuracaktı!Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

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