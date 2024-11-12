Sapanca'da Bungalov Yangını

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde inşaat halindeki bir bungalov evde, kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlar yangına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Sapanca'da Bungalov Yangını

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Balkaya Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki bungalov evde çıktı. İddiaya göre, kaynak yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ölümsüzlük Bitkisinin Hasadı Başladı: Binbir Derde Derman Oluyor Ölümsüzlük Bitkisinin Hasadı Başladı: Binbir Derde Derman Oluyor
İzmir’de Kaçak Botoks ve Dolgu Operasyonu Kaçak Botoks ve Dolgu Operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İklim Zirvesi’nde ‘Gazze’ Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İklim Zirvesi’nde ‘Gazze’ Mesajı
Erken Ölüm Riskini Azaltan Doğal Yöntem: Acısından Çok Faydası Var Erken Ölüm Riskini Azaltan Doğal Yöntem: Acısından Çok Faydası Var