Santorini'de Korkutan Görüntü! Peş Peşe Depremler, Volkanik Patlamanın Sinyali mi?
Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremler büyük bir endişeye neden oldu. Sarsıntıların ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelirken, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han yaklaşık 3 bin 600 yıl önce gerçekleşen Minos patlamasına dikkati çekti. Uzman isim, "Volkanik patlamadan önce yıkıcı depremlerin yaşandığı da arkeolojik kanıtlardan anlaşılıyor. Bugün yaşanan sismik aktivite bu bakımdan tedbirli olunmasını gerektirebilir" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Volkanik yapısıyla bilinen Santorini Adası'nda daha önce büyük volkanik patlamalar yaşanmıştı. Ege Denizi’nde peş peşe meydana gelen sarsıntıların volkanik aktiviteyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duran uzmanlardan peş peşe korkutan açıklamalar geldi.
Prof. Dr. Celal Şengör "Orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık" derken, Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Zamanında da insanlık tarihi içerisinde faaliyete geçmiş, yıkımlar yapmış, tsunami de oluşturmuş önemli bir ada. Bunun hemen yanında oluyor" ifadelerini kullandı.
NACİ GÖRÜR VATANDAŞLARI UYARDI
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Santorini Adası'nda son günlerde artan sismik hareketliliğe karşı yaptığı uyarıda "Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" dedi.
'PATLAMADAN ÖNCE YIKICI DEPREMLER YAŞANDI'
Öte yandan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'dan Santorini Adası'nda geçmişte yaşanan volkanik patlamaları hatırlatarak önemli değerlendirmeler yaptı.
Santorini Adası'nın volkanik aktivite bakımından dünyanın felaket yaratma potansiyeli en yüksek on altı yanardağı arasında olduğunu ifade eden Ahmet Kasım Han, "Volkanik çöküntünün yaklaşık 25000 yıl önce güncel şekline yakın bir hal aldığını biliyoruz. Yaklaşık 3600 yıl önce gerçekleşen ve kimilerince Atlantis’in yok oluşuyla ilişkilendirilen Minos patlamasıyla tarihin en önemli afetlerinden birisine yol açan volkanik patlamadan önce yıkıcı depremlerin yaşandığı da arkeolojik kanıtlardan anlaşılıyor. Bugün yaşanan sismik aktivite bu bakımdan tedbirli olunmasını gerektirebilir" dedi.
'PATLAMADAN SONRA EN PARLAK ÇAĞINA GİRDİ'
Uzman isim paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Christiana-Santorini-Kolumbo volkanik alanında gerçekleşen patlamanın, 48 ila 60 km küp, yaklaşık Japonya’da bugün mevcut tüm binalar kadar kaya ve yığını püskürttüğünü;
30 metre yüksekliğinde dalgaların Ege Denizi sahillerini bastığını; Atmosfere yayılan kül ve kalıntının küresel sıcaklığı ortalama 4 derece düşürdüğünü ve iki yıl süren bir kışa yol açtığını;
Patlamadan sonra havanın iki hafta karanlık kaldığını; Olayın Çin kayıtlarına “sarı gökyüzü” olarak geçtiğini; Adayı 60 metre yüksekliğinde bir kül katmanının örttüğünü ve bunun sonucunda patlama öncesindeki yüzölçümünün 1/4’ü batan adanın doğu sahilinin de 2 km.’ye kadar genişlediğini not düşebiliriz. Fakat bu dönemden sonra Minos kültürünün çabuk toparlanarak en parlak çağına girdiği de malumumuz."