Santorini'de Korkutan Görüntü! Peş Peşe Depremler, Volkanik Patlamanın Sinyali mi?

'PATLAMADAN SONRA EN PARLAK ÇAĞINA GİRDİ'

Uzman isim paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Christiana-Santorini-Kolumbo volkanik alanında gerçekleşen patlamanın, 48 ila 60 km küp, yaklaşık Japonya’da bugün mevcut tüm binalar kadar kaya ve yığını püskürttüğünü;

30 metre yüksekliğinde dalgaların Ege Denizi sahillerini bastığını; Atmosfere yayılan kül ve kalıntının küresel sıcaklığı ortalama 4 derece düşürdüğünü ve iki yıl süren bir kışa yol açtığını;

Patlamadan sonra havanın iki hafta karanlık kaldığını; Olayın Çin kayıtlarına “sarı gökyüzü” olarak geçtiğini; Adayı 60 metre yüksekliğinde bir kül katmanının örttüğünü ve bunun sonucunda patlama öncesindeki yüzölçümünün 1/4’ü batan adanın doğu sahilinin de 2 km.’ye kadar genişlediğini not düşebiliriz. Fakat bu dönemden sonra Minos kültürünün çabuk toparlanarak en parlak çağına girdiği de malumumuz."