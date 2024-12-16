Hatay'da Şantiye Kazısında Şoke Eden Tarihi Kalıntılar Bulundu

Hatay Arsuz'a gelen arkeologların gözetiminde başlatılan incelemede, kalıntının, içerisinde mezar odaları, seramik kaplar ve pişmiş toprak lahit mezarları olduğu anlaşıldı.

Tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için seramik kapların müzeye nakledilmesi kararlaştırıldı.

Nakil için alanda kazı çalışmalarına başlandı.