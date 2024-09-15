Şantaj ve Taciz Suçlarından Aranıyordu, Yakalandı
Yozgat’ta şantaj ve cinsel taciz suçlarından toplam 30 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.G., jandarma ekipleri tarafından Saraykent ilçesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yozgat’ta şantaj ve cinsel taciz suçlarından 30 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde şantaj suçundan 12 ay, cinsel taciz suçundan ise 18 ay olmak üzere toplamda 30 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.G.’yi Saraykent ilçesinde yakaladı. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan B.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından Akdağmadeni K1 Tipi Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA