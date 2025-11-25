Sadettin Saran Faaliyetlerine Son Vermişti... Şans Oyunu Sitesi Tuttur Hakkında Soruşturma! Kullanıcı Bilgilerine Müdahale İddiası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a ait olan ve faaliyetlerine son verilen tuttur.com için savcılıktan açıklama geldi. Saran Holding bünyesinde bulunan ancak lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen Tuttur şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Sadettin Saran Faaliyetlerine Son Vermişti... Şans Oyunu Sitesi Tuttur Hakkında Soruşturma! Kullanıcı Bilgilerine Müdahale İddiası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Saran Holding bünyesinde bulunan ancak lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen "Tuttur" isimli şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatıldı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Sadettin Saran Faaliyetlerine Son Vermişti... Şans Oyunu Sitesi Tuttur Hakkında Soruşturma! Kullanıcı Bilgilerine Müdahale İddiası - Resim : 1

"BİLİŞİM EKİPLERİ TARAFINDAN YERİNDE İNCELEME YAPILIYOR"

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.

Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu;

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Mardin'de Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu
İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak
Paybull Elektronik Para’ya Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Paybull Elektronik Para’ya Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı
Mardin'de Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu
Komisyonun İmralı Ziyaretine Bahçeli’den İlk Yorum: 'En Ciddi Muhataplarından Biri İmralı' 'En Ciddi Muhataplarından Biri İmralı'dır'
Valilik Duyurdu: İstanbul'da Bazı Metro İstasyonları Kapalı Olacak! Taksim Metrosu Neden Kapalı, ne Zaman Açılacak? İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul'da Bazı Metro İstasyonları Kapalı Olacak