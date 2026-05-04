Şanlıurfa'nın 2 İlçesinde Eğitime 4 Gün Olumsuz Hava Engeli

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, etkili olan hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde hasara yol açtığı belirtildi.

Hasarın giderilmesi ve okulların yeniden eğitime hazır hale getirilmesi amacıyla ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi. Karara göre, Birecik ve Viranşehir’de okullar 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren 4 gün süreyle kapalı olacak.

Kaynak: Haber Merkezi