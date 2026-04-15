Şanlıurfa'daki Kanlı Okul Saldırısında Dört Yöneticiye Uzaklaştırma! Sendikalardan İş Bırakma Kararı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elinde pompalı tüfekle Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basan eski öğrenci 19 yaşındaki Ö.K. etrafa ateş açarak 16 kişiyi yaraladı. Saldırgan daha sonra okul içinde aynı silahla intihar etti.

Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, bir polis ve kantin işletmecisi yaralandı. Ö.K.'in devamsızlık yaptığı için sınıfta kaldığı ve okuldan atıldığı, açık öğretime devam ettiği ancak orada da başarısız olduğu öğrenildi. Saldırganın olaydan bir gün önce sosyal medyada müdür ve öğretmenlere yönelik tehditte bulunduğu ortaya çıktı.

SENDİKALARDAN İŞ BIRAKMA KARARI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen), Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) ve Hürriyetçi Eğitim-Sen'e bağlı öğretmenler iş bıraktı.

Eğitim-Sen de yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitim Sen Genel Merkezi şubelerden alınan görüşler ve diğer sendikalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda Ankara’da ortaklaşılan sendikalarla birlikte 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı önünde saat 13.00’te basın açıklaması yapılacak. 15 Nisan 2026 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanacağız, 1 günlük iş bırakacağız” ifadelerine yer verildi.

İŞ BIRAKAN SENDİKALAR

Hürriyetçi Eğitim Sen (2 gün)

Eğitim-İş (2 gün)

Anadolu Eğitim Sen (2 gün)

Eğitim Gücü Sen (2 gün)

Mil Maarif Sen (2 gün)

Türk Eğitim Sen (1 gün)

Eğitim Bir Sen (1 gün)

Eğitim Sen (1 gün)

DÖRT KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ö.K.'in olaydan önce okulda saldırı yapacağına yönelik tehdit paylaşımları yaptığı ve okul müdürünün şikayeti üzerine önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıyla ilgili, "16 yaralıdan 7 si taburcu edildi. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, yalnızca dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. Valilik açıklamasında olayla ilgili 2 ilçe emniyet müdürlüğü görevlisi ile 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi