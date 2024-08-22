Şanlıurfa’daki Kan Davası Almanya’ya Sıçradı! 8 Yıl Sonra Frankfurt Tren Garında Öldürdü

Almanya'daki bir tren istasyonunda 54 yaşındaki bir kişi 27 yaşındaki bir genci öldürdü. Ülkeyi sarsan cinayette ölenin de katilin de Türk olduğu ortaya çıktı. Ayrıca cinayetin altında yatan sebebin 8 yıl önce Şanlıurfa’da başlayan kan davası olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa’daki Kan Davası Almanya’ya Sıçradı! 8 Yıl Sonra Frankfurt Tren Garında Öldürdü

Almanya’nın Frankfurt şehrinde 54 yaşındaki bir kişi tren istasyonunda 27 yaşındaki bir gencin başına silah dayayarak tetiği çekti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı, istasyondaki yolcular büyük bir panikle etrafa kaçıştı. Polis hem kurbanın hem de saldırganın Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Cinayetin altından da kan davası çıktı. Almanya’yı sarsan saldırının nedeni 2016’da işlenen bir cinayete uzanıyor.

ŞANLIURFA’DA BAŞLAYAN KAN DAVASI

Halk TV’nin haberine göre 2016 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir nüfusuna kayıtlı S.E. öldürüldü. S.E.’nin öldürülmesinin ardından da abisi Tahsin E. 2024 Mayıs ayında kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu dört çocuk babası Ahmet Özdakak’ı öldürdü.

Tahsin E. olayın ardından Almanya’ya kaçtı. Ahmet Özdakak’ın 54 yaşındaki amcası da Frankfurt Tren İstasyonu’nda Tahsin E.’yi öldürdü.

Gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Bodrum'da Sır Cinayet Soruşturması: 4 Şüpheli TutuklandıBodrum'da Sır Cinayet Soruşturması: 4 Şüpheli TutuklandıGüncel

Etiketler
Cinayet Şanlıurfa Almanya
Son Güncelleme:
Bolu'da Feci Kaza: Kum Yüklü TIR Karşı Şeride Geçti! 3 Ölü, 1 Yaralı Kum Yüklü TIR Karşı Şeride Geçti! 3 Ölü, 1 Yaralı
NOW TV'de Yayımlanıyordu! İddialı Dizinin Yeni Adresi Belli Oldu NOW TV'de Yayımlanıyordu! İddialı Dizinin Yeni Adresi Belli Oldu
Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor
Bolu’da Çıkan Yangın Ankara’nın İlçesine Sıçradı! 1 Kişi Tutuklandı Bolu’da Devam Eden Yangında 1 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı
Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!