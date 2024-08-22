Şanlıurfa’daki Kan Davası Almanya’ya Sıçradı! 8 Yıl Sonra Frankfurt Tren Garında Öldürdü

Almanya’nın Frankfurt şehrinde 54 yaşındaki bir kişi tren istasyonunda 27 yaşındaki bir gencin başına silah dayayarak tetiği çekti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı, istasyondaki yolcular büyük bir panikle etrafa kaçıştı. Polis hem kurbanın hem de saldırganın Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Cinayetin altından da kan davası çıktı. Almanya’yı sarsan saldırının nedeni 2016’da işlenen bir cinayete uzanıyor.

ŞANLIURFA’DA BAŞLAYAN KAN DAVASI

Halk TV’nin haberine göre 2016 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir nüfusuna kayıtlı S.E. öldürüldü. S.E.’nin öldürülmesinin ardından da abisi Tahsin E. 2024 Mayıs ayında kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu dört çocuk babası Ahmet Özdakak’ı öldürdü.

Tahsin E. olayın ardından Almanya’ya kaçtı. Ahmet Özdakak’ın 54 yaşındaki amcası da Frankfurt Tren İstasyonu’nda Tahsin E.’yi öldürdü.

Gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.